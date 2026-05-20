قرار عاجل من غزل المحلة بشأن علاء عبد العال

تقدم مجلس إدارة نادي غزل المحلة بثلاث شكاوى رسمية ضد المدير الفني السابق علاء عبد العال، وذلك عقب رحيله المفاجئ عن تدريب الفريق خلال الفترة الحالية.

وجاءت الشكوى الأولى للمطالبة بالحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد، والمقدر بما يعادل ثلاثة أشهر من راتب المدير الفني، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية قبل نهاية الاتفاق المبرم بين الطرفين.

كما تضمنت الشكوى الثانية مطالبة النادي باسترداد راتب شهر يونيو، خاصة أن المدرب كان يحصل على راتبه الشهري مقدمًا، في الوقت الذي غادر فيه الفريق قبل منتصف الشهر، وهو ما اعتبرته إدارة غزل المحلة إخلالًا واضحًا ببنود التعاقد.

وفي الشكوى الثالثة، طالب النادي بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالفريق نتيجة فسخ علاء عبد العال لتعاقده بشكل مفاجئ، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك داخل الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري.

وتسعى إدارة غزل المحلة للحفاظ على حقوق النادي القانونية والتعاقدية، من خلال اتخاذ جميع الإجراءات الرسمية اللازمة خلال الفترة المقبلة.