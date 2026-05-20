عدي الدباغ يضع الزمالك في المقدمة أمام سيراميكا كليوباترا

نجح عدي الدباغ مهاجم الزمالك في احراز هدف التقدم في الدقيقة 8 من عمر المباراة.

شهدت المباراة فرصة خطيرة لصالح الفريق بعد كرة مقطوعة من سعد سمير، وصلت إلى عبد الله السعيد الذي مررها بدوره إلى شيكو بانزا، ليسدد كرة من انفراد تام من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، إلا أن رجب نبيل تألق وأنقذ الكرة بشكل رائع من على خط المرمى في اللحظات الأخيرة.

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك معتمد جمال، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد.

في خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

في خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

في خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

وعلى مقاعد البدلاء: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر منسي، وعمرو ناصر.