انتهاء الشوط الأول بتقدّم الزمالك على سيراميكا بهدف نظيف

أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مواجهته أمام سيراميكا كليوباترا متقدمًا بهدف دون رد، في المباراة المقامة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

ونجح عدي الدباغ في تسجيل هدف التقدم مبكرًا للزمالك بالدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، بعدما استغل البداية الهجومية القوية للفريق الأبيض ليضع فريقه في المقدمة.

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي خلال أحداث الشوط الأول، وكاد أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ بعد كرة مقطوعة من سعد سمير، وصلت إلى عبد الله السعيد الذي مررها إلى شيكو بانزا، لينفرد الأخير بالمرمى من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، إلا أن رجب نبيل تألق وأنقذ الكرة ببراعة من على خط المرمى.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد السيد.

خط الهجوم: خوان بيزيرا – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، أحمد فتوح، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، يوسف وائل "فرنسي"، أحمد ربيع، آدم كايد، أحمد شريف، ناصر منسي، وعمرو ناصر.