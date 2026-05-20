الأهلي يحافظ على التقدم بهدف أمام المصري بعد مرور 65 دقيقة

مرت 65 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز ومازال المارد الأحمر متقدما بهدف نظيف.

طرد ياسين مرعي وهدف تريزيجيه.. الأهلي يتقدم على المصري في الشوط الأول



انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بهدف نظيف دون رد لصالح المارد الأحمر في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز .

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية للأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو المصري بارتباك شديد لتصل الكرة لأقدام تريزيجيه الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.



واصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي وأهدر تريزيجيه فرصة ثانية للتسجيل.

ونشط أداء المصري بشكل تدريجي وحاول الضغط على الأهلي مُستغلاً هدوء المارد الأحمر.

وتلقى ياسين مرعي لاعب الأهلي طردا مباشرا في مباراة فريقه مع المصري في الدقيقة 38 بعد عرقلة منذر طمين لاعب الفريق البورسعيدي خارج منطقة الجزاء لحظة انفراده بمرمى شوبير.

وجاء تشكيل المصري كالآتي :

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - خالد صبحى - مصطفى العش.

خط الوسط : محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم - احمد القرموطى.

خط الهجوم : منذر طمين - اسامة الزمراوى.

بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.