الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طرد ياسين مرعي في مباراة الأهلي والمصري بالدوري

حسام الحارتي

تعرض ياسين مرعي لاعب الأهلي للطرد المباشر في مباراة فريقه مع المصري في الدقيقة 38 من  اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز. 

ونجح تريزيجيه في إحراز هدف تقدم الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول بعد ركلة ركنية للأهلي، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء تعامل معها مدافعو المصري بارتباك شديد لتصل الكرة لأقدام تريزيجيه الذي أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

واصل الأهلي الضغط على الفريق البورسعيدي وأهدر تريزيجيه فرصة ثانية للتسجيل.

ونشط أداء المصري بشكل تدريجي وحاول الضغط على الأهلي مُستغلاً هدوء المارد الأحمر.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

بينما خاض المصري المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : كريم العراقى - باهر المحمدى - خالد صبحى - مصطفى العش.

خط الوسط : محمود حمادة - محمد مخلوف -عبد الرحيم دغموم - احمد القرموطى.

خط الهجوم : منذر طمين - اسامة الزمراوى.

