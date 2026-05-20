اعتماد 164 معهدًا أزهريًّا من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

اعتمدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ١٦٤ معهدًا أزهريًّا من أصل ١٦٥ معهدًا تقدمت للحصول على الاعتماد، في إنجاز جديد يعكس نجاح جهود الأزهر الشريف في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية.

تطبيق معايير الجودة الشاملة

ويأتي هذا الاعتماد في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة تطبيق معايير الجودة الشاملة، وتحسين البيئة التعليمية، والاهتمام بالتدريب الدوري للمعلمين، ورفع كفاءة الأبنية الإدارات التعليمية؛ بما يحقق مخرجات تعليمية متميزة تواكب متطلبات العصر وتحافظ على الهوية الأزهرية الوسطية.

تحقيق معايير الجودة والتميز المؤسسي

وفي هذا السياق، أكد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، أن اعتماد هذا العدد الكبير من المعاهد يُعد مؤشرًا واضحًا على التطور الملحوظ الذي يشهده التعليم الأزهري في مختلف المحافظات، ويعكس حجم الجهد المبذول من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية، كما يؤكد قدرة المعاهد الأزهرية على تحقيق معايير الجودة والتميز المؤسسي.

الأزهر مستمر في دعم المعاهد

وأوضح الشيخ « عبد الغني» أن الأزهر الشريف يضع ملف الجودة والاعتماد ضمن أولوياته؛ لما له من دور مهم في تطوير التعليم وبناء شخصية الطالب الأزهري، مشيرًا إلى أن الأزهر مستمر في دعم المعاهد فنيًّا وتدريبيًّا للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، موجهًا الشكر لجميع القائمين على هذا الإنجاز من قيادات ومعلمين وإداريين بالمناطق والمعاهد الأزهرية.