هاني رمزي: رغم انتمائي للأهلي.. العدالة الكروية تؤكد استحقاق كل فريق لمكانه

أكد هاني رمزي، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري الأسبق، أن الانتقادات التي تعرض لها جون إدوارد في بداية مشواره لم تمنعه من تحقيق المطلوب بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن النتائج النهائية للموسم جاءت انعكاسًا طبيعيًا لما قدمته الأندية على مدار المنافسات.

بطولة دوري أبطال أفريقيا

وقال هاني رمزي إنه بحكم انتمائه للنادي الأهلي كان يتمنى على الأقل أن ينجح الفريق في حجز مقعد ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بل كانت هناك آمال أكبر بالمنافسة على لقب الدوري وتحقيق ما وصفه بـ"المعجزة" خلال الموسم.

تقييم الموسم بشكل شامل

وأوضح أن تقييم الموسم بشكل شامل يفرض النظر إلى ما قدمته الفرق الثلاثة الكبرى على مدار البطولة، مؤكدًا أن العدالة الكروية تقتضي حصول كل فريق على ما يستحقه وفقًا لأدائه ونتائجه.

وأضاف أن نادي الزمالك استطاع تجاوز ظروف صعبة ونجح في حصد لقب الدوري، بينما تمكن بيراميدز من تحقيق بطولة الكأس مؤخرًا، كما ضمن المشاركة في دوري أبطال أفريقيا بعد إنهائه الموسم في مركز متقدم.

وأشار إلى أن الأهلي مر خلال الموسم بعدد من الأزمات والمشكلات إلى جانب نتائج سلبية أثرت على مشواره، وهو ما انعكس في النهاية على ترتيبه.

الترتيب النهائي للفرق

واختتم هاني رمزي تصريحاته بالتأكيد على أن الانتماء للأهلي لا يمنعه من الاعتراف بحقيقة ما حدث داخل الملعب، موضحًا أن الترتيب النهائي للفرق جاء مستحقًا وفقًا لما قدمه كل فريق طوال الموسم.

