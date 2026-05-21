قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

شهد أقل سعر دولار في البنوك اليوم الخميس 21-5-2026؛ استقرارا منذ آخر تعاملات له أمس.

آخر تحديث لأدني سعر دولار

سعر الفائدة اليوم

وأعلن البنك المركزي المصري عن حسمه لسعر الفائدة في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم

واستمر ثبات سعر الدولار علي مستوى البنوك المصرية وخلال بداية تداولات اليوم دون تغير.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 53.37 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع .

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 53.27 جنيها للشراء و 53.37 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، سايب".

وصل سعر ثاني أقل دولار 53.32 جنيها للشراء و 53.42 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك إلي 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، ميد بنك، المصرف المتحد، نكست، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي،الإسكندرية، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنكي HSBCة الأهلي الكويتي.

إجازة البنوك

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 26 مايو 2026.

أرجع البنك المركزي في قرار صادر عنهقرار تعطيل العمل في البنوك، نظرا للاحتفال بوقفة عرفات و عيد الأضحي المبارك للعام الهجري 1447 هـ.

موعد الإجازة

تبدأ الإجازة بحسب تعليمات البنك المركزي المصري اعتبارا من 27 حتي 31 مايو الجاري.

وقال البنك المركزي إنه من المقرر العودة للعمل يوم 1 يونيو المقبل.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن العاملين في الجهاز المصرفي سيحصلون علي 5 أيام إجازة متصلة.

بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447 هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.