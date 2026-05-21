قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة بكين.. شراكة استراتيجية غير مسبوقة ورؤية مشتركة لإعادة صياغة النظام الدولي
الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي
دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة
بدموعي يازمالك مبروك.. تتويج الأبيض يصنع البهجة للفنان صلاح عبدالله
حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما
هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟
أدان اعتداءات إيران.. المستشار الألماني يجدد تضامن بلاده المطلق مع الإمارات
حكاية عزيمة وإيمان.. سفير الإمارات بالقاهرة يهنئ الزمالك بعد فوزه بالدوري
المعلم وسط عائلته.. كيف احتفل حسن شحاتة بتتويج الزمالك بلقب الدوري؟
إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة فأيهما أولى؟.. در الإفتاء تحسم الجدل
قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل اجتماع السياسيات النقدية.. آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

شهد أقل سعر دولار في البنوك اليوم الخميس 21-5-2026؛ استقرارا منذ آخر تعاملات له أمس.

آخر تحديث لأدني سعر دولار

وجاء آخر تحديث سجله  أدني  سعر دولار 53.27 جنيها للشراء و 53.37 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، سايب".

سعر الفائدة اليوم

وأعلن البنك المركزي المصري عن حسمه لسعر الفائدة في البنوك المصرية مساء اليوم الخميس.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

واستمر ثبات سعر الدولار علي مستوى البنوك المصرية وخلال بداية تداولات اليوم دون تغير.

آخر تحديث لسعر الدولار

سجل آخر تحديث لسعر الدولار 53.37 جنيها.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 53.27 جنيها للشراء و 53.37 جنيها للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، سايب".

وصل سعر ثاني أقل دولار 53.32 جنيها للشراء و 53.42 جنيها للبيع في بنكي " أبوظبي الأول، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 53.35 جنيها للشراء و 53.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري، البركة".

سعر الدولار

سعر الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك إلي 53.37 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، ميد بنك، المصرف المتحد، نكست، العربي الافريقي الدولي، الإسكندرية، مصر، المصرف العربي الدولي، المصري الخليجي،الإسكندرية، الأهلي المصري، فيصل الإسلامي، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 53.42 جنيها للشراء و 53.52 جنيها للبيع في بنكي قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 53.4 جنيها للشراء و 53.5 جنيها للبيع في بنكي HSBCة الأهلي الكويتي.

البنك المركزي

إجازة البنوك 

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من الثلاثاء المقبل الموافق 26 مايو 2026.

أرجع البنك المركزي في قرار صادر عنهقرار تعطيل العمل في البنوك، نظرا للاحتفال بوقفة عرفات و عيد الأضحي المبارك للعام الهجري 1447 هـ.

موعد الإجازة

تبدأ الإجازة بحسب تعليمات البنك المركزي المصري اعتبارا من 27 حتي 31 مايو الجاري.

وقال البنك المركزي إنه من المقرر العودة للعمل يوم  1 يونيو المقبل.

وبموجب قرار البنك المركزي المصري فإن العاملين في الجهاز المصرفي سيحصلون علي 5 أيام إجازة متصلة.

بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1447 هـ ، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 حتى يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.     

أقل سعر دولار اليوم أعلي سعر دولار اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الفائدة لجنة السياسات النقدية سعر الدولار في البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

أسعار الذهب اليوم

انخفاض سعر الذهب عيار 21 الآن.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

المعاهد الأزهرية

أحمد الشرقاوي: اعتماد 164 معهدا أزهريا يؤكد نجاحنا في منظومة الجودة

الشيخ أيمن عبد الغني

أيمن عبدالغني يهنئ شيخ الأزهر باعتماد 164 معهدا من الهيئة القومية لجودة التعليم

رئيس جامعة الأزهر

تجديد اعتماد كليتي الصيدلة للبنين بالقاهرة والشريعة والقانون بدمنهور من هيئة ضمان الجودة

بالصور

ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

بخصر منحوت.. بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان يخطف الأنظار

بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت
بخصر منحوت..بسمة بوسيل تثير الجدل بفستان ملفت

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد