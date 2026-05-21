محافظ بورسعيد يستقبل وفد البنك الزراعي المصري لبحث سبل تعزيز التعاون

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد البنك الزراعي المصري، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، ودعم جهود التنمية بالمحافظة من خلال البرامج التمويلية والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك

تعزيز التعاون مع البنك الزراعي

وضم الوفد كلًا من سراج عبد الفتاح رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات، وشريف الغزناوي المستشار التنفيذي بمجموعة الفروع، وهاني باسم رئيس منطقة القناة وسيناء، ونصر شومان رئيس قطاع الإسماعيلية، ومحمود عطية رئيس قطاع تطوير الأعمال، وعمر العيسوي مدير عام تطوير منتجات التجزئة المصرفية، ومحمد حافظ مدير عام الإعلام.

وتناول اللقاء بحث فرص التعاون المشترك بين البنك والمحافظة، ودور البنك الزراعي المصري في دعم خطط التنمية المحلية من خلال برامجه التمويلية وخدماته المصرفية المتنوعة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما تم استعراض فرص الاستثمار بالمحافظة وآليات مساهمة البنك في دعمها عبر الحلول التمويلية المختلفة، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة

كما شهد اللقاء مناقشة تمويل منظومة النقل الجماعي وبرامج إحلال وتجديد السيارات بالمحافظة، من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة تستهدف دعم أصحاب المركبات والسائقين، وتشجيع استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة أكثر أمانًا وكفاءة وأقل استهلاكًا للوقود، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحد من الانبعاثات البيئية.

كما تم استعراض مبادرة البنك الإنسانية "سكة خير"، والتي تأتي في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري، وتهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توزيع كوبونات للسلع الغذائية والمواد التموينية بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز جهود التنمية الشاملة ويدعم تنفيذ المبادرات والمشروعات التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.