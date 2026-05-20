وصول أعمال التنفيذ لـ 70% بالمرحلة الثانية من تطوير علي بن أبي طالب بزهور بورسعيد

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير المرحلة الثانية بمنطقة “علي بن أبي طالب” بحي الزهور، والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلى نحو 70% في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات التطوير الجارية بالمناطق السكنية.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على معدلات الإنجاز بالموقع، موجها بضرورة مواصلة العمل بوتيرة مكثفة للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والمواصفات الفنية.

محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا مستجدات اعمال تطوير “علي بن أبي طالب”

ورافق محافظ بورسعيد خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذة لمياء الجيار مدير إدارة وحدة الرصد الميداني، والمهندس حسن البسيوني مدير منطقة تعمير سيناء ببورسعيد، وعدد من الجهات التنفيذية المعنية.

وتشمل أعمال التطوير رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية، وتركيب أعمدة إنارة حديثة وديكورية وتنفيذ أعمال اللاند سكيب والتجميل،و رفع الإشغالات أو تعديات، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية وتحقيق المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات، بما يحقق تحسين ملموس في جودة الحياة للمواطنين بمختلف الأحياء