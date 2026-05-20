محافظ بورسعيد يؤكد تنفيذ أكثر من 72 مشروعًا تنمويًا وخدميًا وسياحيًا يجري تنفيذها على أعلى مستوى

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية والسياحية وغيرها الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ومديري المديريات والإدارات المعنية، ومهندسي المشروعات والجهات التنفيذية المختصة

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، والتي تتجاوز 72 مشروعًا تنمويًا وخدميًا وسياحيًا، وتشمل مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق والمرافق والأسواق الجديدة والمتطورة والخدمات العامة، وتطوير المناطق السكنية ومشروعات التعليم، إلى جانب المشروعات السياحية والتنمية الحضرية والخدمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات بالمحافظة

محافظ بورسعيد يشدد على تكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات تنفيذ المشروعات، والعمل على تذليل أية معوقات قد تؤثر على نسب الإنجاز، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، بما يحقق مستهدفات التنمية ويلبي تطلعات المواطنين

كما أكد المحافظ على عقد اجتماع دوري لمتابعة نتائج الأعمال على أرض الواقع، مع إعداد تقارير متابعة تفصيلية للمشروعات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن الوقوف على نسب التنفيذ ومراحل الإنجاز أولًا بأول، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية العمل وفق الخطط المحددة

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بتسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات الأداء والإنجاز في المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، مع تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات التطوير في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد، ويحقق مستهدفات التنمية الشاملة على أرض المحافظة

وشدد محافظ بورسعيد على أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية والتطوير في مختلف القطاعات، في إطار رؤية متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي سياق متصل، شدد سيادته على تكثيف الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك ورفع درجة الاستعداد و التأهب في القطاعات الخدمية و التنفيذية، و العمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب للمواطنين خلال الاحتفال بإجازة عيد الاضحى المبارك