محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من الشوارع تمهيدًا لبدء أعمال التطوير ورفع الكفاءة.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، عدد من الشوارع بمدينة بورفؤاد، شملت شوارع “الحرية - السيد سليمان - ابن خلدون - أبو بكر - مساكن أبو بكر - أبو بكر عليوة”، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين شبكة الطرق بمختلف المناطق كما تفقد طريق التفريعة تمهيدًا لتحويله إلى كورنيش حضاري متكامل يخدم أبناء المحافظة وزائريها.

رافقه خلال الجولة الأستاذة سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق.

أبو ليمون يوجه بزراعة أشجار “البونسيانا” بطول الشوارع خلال أعمال التطوير

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد على أرض الواقع خطة العمل الخاصة بتطوير الشوارع، والتي تتضمن أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وتحسين منظومة الإنارة العامة، إلى جانب زيادة المساحات الخضراء وتحسين الشكل الحضاري بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة أشجار “البونسيانا” بطول الشوارع خلال أعمال التطوير، لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري وتحقيق الاستفادة البيئية والجمالية، بما يتماشى مع خطة المحافظة للتوسع في أعمال التشجير والتجميل.

كما تابع المحافظ خلال جولته بطريق "التفريعة "طبيعة الموقع والإمكانات المتاحة به، موجهًا بسرعة إعداد تصور متكامل لأعمال التطوير المقترح، بما يشمل أعمال الرصف والتجميل وزراعة المسطحات الخضراء وإنشاء ممشى حضاري ومناطق ترفيهية وخدمية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية بالمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع تطوير طريق التفريعة يأتي ضمن رؤية المحافظة لتعظيم الاستفادة من المناطق المطلة على المجرى الملاحي، وخلق متنفس حضاري جديد للمواطنين، فضلًا عن دعم المقومات السياحية والاستثمارية بالمحافظة.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التطوير مع مراعاة الهوية البصرية والجمالية لمحافظة بورسعيد، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بمدينة بورفؤاد ومحافظة بورسعيد بشكل عام.