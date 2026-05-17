تمهيدا لقرب تشغيله.. محافظ بورسعيد يتفقد الموقف التنفيذي في تشييد كوبري النصر العائم الجديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية، الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء كوبري النصر العائم الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية تمهيدًا لقرب تشغيله خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة التنقل والربط بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد. ورافق المحافظ المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، والدكتور كمال النحاس ممثل هيئة قناة السويس، والمهندسة إحسان برمة مدير مديرية الطرق، إلى جانب الجهات التنفيذية المعنية.

كوبري النصر العائم الجديد ينفذ بواسطة هيئة قناة السويس في إطار مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد والهيئة لدعم خطط التنمية

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد مستجدات الأعمال الجارية بالكوبري الجديد، واطلع على الموقف التنفيذي لمراحل التنفيذ والتجهيزات النهائية، حيث تم استعراض نسب الإنجاز حتى الآن ، مؤكدًا أهمية المشروع باعتباره أحد المحاور المرورية الحيوية التي ستسهم في تخفيف التكدسات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، بما يخدم المواطنين ويعزز من كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة

كما شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة تكثيف العمل في أعمال التشجير وزراعة المسطحات الخضراء واللاند سكيب بمحيط الكوبري الجديد، مع الاهتمام بأعلى معايير التنسيق الحضاري والجودة، بما يعكس المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة ويحقق بيئة عمرانية متكاملة

وتابع المحافظ أعمال رفع المخلفات وتراكمات الرتش والأحجار بمحيط المشروع، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحصورة بين كوبري النصر العائم القديم والكوبري الجديد، موجهًا بسرعة استكمال أعمال النظافة والتطوير الشامل للمنطقة بما يضمن تحسين المظهر العام وتحقيق الاستفادة القصوى من المشروع

وفي ختام الجولة، شدد محافظ بورسعيد على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين كافة الجهات التنفيذية المعنية وهيئة قناة السويس، مع تكثيف معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لسرعة تشغيل الكوبري الجديد بما يدعم جهود التنمية ويرتقي بمستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين

جدير بالذكر أن هناك جهودًا مكثفة لسرعة تشغيل كوبري النصر الثاني الجديد الذي يجري تنفيذه بواسطة هيئة قناة السويس، ويحظى بمتابعة مستمرة من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في إطار مشروعات التعاون المشتركة بين محافظة بورسعيد والهيئة، بما يدعم خطط التنمية ورفع كفاءة البنية التحتية وتحسين حركة التنقل بالمحافظة