بورسعيد.. تكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة والمسطحات الخضراء

شهدت عدد من المناطق بمحافظة بورسعيد تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة ورفع المخلفات، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بمواصلة جهود رفع كفاءة الشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري بمختلف الأحياء.

حملات مكثفة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة

وشملت الأعمال تنفيذ حملات نظافة موسعة ورفع الأتربة والمخلفات من الشوارع والميادين، بالتوازي مع أعمال صيانة وإصلاح أعمدة الإنارة وتحسين مستوى الإضاءة بعدد من المناطق الحيوية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الأمان بالشوارع.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ أعمال تهذيب وري وصيانة المسطحات الخضراء والأشجار، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري، وخلق بيئة أكثر نظافة وتنظيمًا للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار المتابعة الميدانية لأعمال النظافة والتجميل والصيانة بمختلف الأحياء، مع تكثيف الجهود للحفاظ على المستوى الحضاري للشوارع الرئيسية والفرعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.