مدير رعاية بورسعيد الصحية يتفقد حملة “الخَبطة مش هتكسرك” بمجمع الشفاء .. صور

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، داخل مجمع الشفاء الطبي، فعاليات الحملة التسويقية “الخَبطة مش هتكسرك” للتوعية والكشف المبكر عن هشاشة العظام، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الفحص المبكر للوقاية من مضاعفات المرض.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم الحملات التوعوية وتعزيز مفهوم الوقاية والكشف المبكر

دعم التوعية والكشف المبكر لهشاشة العظام، ويتابع سير العمل بالأقسام الداخلية

وتُقام الحملة تحت إشراف الدكتورة الشيماء أحمد عويلة، استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمجمع الشفاء الطبي وبالتعاون مع إدارة التسويق بفرع بورسعيد ، والتي تقدم خلال الحملة خدمات التوعية الطبية والكشف المبكر، مع توضيح أهم عوامل الخطورة وطرق الوقاية من هشاشة العظام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين وتحسين جودة الحياة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد بخيت، مدير مجمع الشفاء الطبي، حيث شملت الجولة متابعة سير العمل داخل نقاط تقديم الخدمة بالحملة، والاطمئنان على انتظام تواجد الفرق الطبية، وجودة الخدمات المقدمة للمترددين، إلى جانب التأكد من توافر سبل الدعم الطبي والتنظيمي اللازم لضمان نجاح فعاليات الحملة وتحقيق أهدافها التوعوية.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور إسماعيل الحفناوي بجهود الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما يبذلونه من عمل متميز في تقديم الرسائل التوعوية والتثقيف الصحي للمرضى والمترددين، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر الوعي والاهتمام بالاكتشاف المبكر للأمراض، خاصة الأمراض الصامتة مثل هشاشة العظام التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة.

كما أشار إلى أهمية استمرار تنفيذ الحملات التوعوية داخل المنشآت الصحية، لما لها من دور فعال في تغيير السلوك الصحي للمواطنين، وتعزيز ثقافة الوقاية بدلًا من العلاج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل معدلات الإصابة بالمضاعفات والكسور وتحسين جودة الحياة.

وشملت الجولة أيضًا المرور على أقسام الداخلي بمجمع الشفاء الطبي، حيث تابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمأن على انتظام سير العمل داخل الأقسام، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، كما استمع لآراء عدد من المرضى والمترددين حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمة متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأكد الدكتور اسماعيل الحفناوي في ختام جولته أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم كافة الحملات الصحية والتوعوية بمحافظة بورسعيد، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، ويعتمد على الوقاية والكشف المبكر كأحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية.