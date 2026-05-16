قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة الزمالك.. عمرو أديب: قلبي يقطر دما
نقيب الفلاحين: سعر جلد الحمير يصل لـ45 ألف جنيه.. والأعداد انخفضت لمليون حمار
تعليق ناري من أحمد موسى بعد خسارة الزمالك الكونفدرالية
انفجار مدوٍّ يضرب وسط إسرائيل قرب قاعدة جوية .. والجيش يكشف التفاصيل
بعد رصد بخار مريب| اليابان توقف مفاعل أوناجاوا.. وفحوصات عاجلة دون تسرب إشعاعي
واشنطن تدير النار لا تطفئها .. مفاوضات أمنية جديدة بين إسرائيل ولبنان وسط تصعيد غير مسبوق
بتكلفة 56 مليون جنيه .. إطلاق التيار بموزع توسعة بمحطة العلمين القديمة
هل يجوز صيام بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة وليس كلها؟.. أمين الفتوى يجيب
عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد
اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح على حساب الزمالك
أقل راتب 10,000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط
قيمة قانونية وفكرية.. الوفد ينفي إقالة ثروت الخرباوي من منصب المستشار القانوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير رعاية بورسعيد الصحية يتفقد حملة “الخَبطة مش هتكسرك” بمجمع الشفاء .. صور

دعم التوعية والكشف المبكر لهشاشة العظام، ويتابع سير العمل بالأقسام الداخلية
دعم التوعية والكشف المبكر لهشاشة العظام، ويتابع سير العمل بالأقسام الداخلية
محمد الغزاوى

تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد،  داخل مجمع الشفاء الطبي،  فعاليات الحملة التسويقية “الخَبطة مش هتكسرك” للتوعية والكشف المبكر عن هشاشة العظام، والتي تستهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية الفحص المبكر للوقاية من مضاعفات المرض.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم الحملات التوعوية وتعزيز مفهوم الوقاية والكشف المبكر

 

دعم التوعية والكشف المبكر لهشاشة العظام، ويتابع سير العمل بالأقسام الداخلية

وتُقام الحملة تحت إشراف الدكتورة الشيماء أحمد عويلة، استشاري ورئيس قسم الروماتيزم بمجمع الشفاء الطبي وبالتعاون مع إدارة التسويق بفرع بورسعيد ، والتي تقدم خلال الحملة خدمات التوعية الطبية والكشف المبكر، مع توضيح أهم عوامل الخطورة وطرق الوقاية من هشاشة العظام، وذلك في إطار الجهود المستمرة لنشر الثقافة الصحية بين المواطنين وتحسين جودة الحياة.

ورافقه خلال الجولة الدكتور محمد بخيت، مدير مجمع الشفاء الطبي، حيث شملت الجولة متابعة سير العمل داخل نقاط تقديم الخدمة بالحملة، والاطمئنان على انتظام تواجد الفرق الطبية، وجودة الخدمات المقدمة للمترددين، إلى جانب التأكد من توافر سبل الدعم الطبي والتنظيمي اللازم لضمان نجاح فعاليات الحملة وتحقيق أهدافها التوعوية.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور إسماعيل الحفناوي بجهود الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وما يبذلونه من عمل متميز في تقديم الرسائل التوعوية والتثقيف الصحي للمرضى والمترددين، مؤكدًا أن مثل هذه الحملات تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لنشر الوعي والاهتمام بالاكتشاف المبكر للأمراض، خاصة الأمراض الصامتة مثل هشاشة العظام التي قد لا تظهر أعراضها إلا في مراحل متقدمة.

كما أشار إلى أهمية استمرار تنفيذ الحملات التوعوية داخل المنشآت الصحية، لما لها من دور فعال في تغيير السلوك الصحي للمواطنين، وتعزيز ثقافة الوقاية بدلًا من العلاج، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تقليل معدلات الإصابة بالمضاعفات والكسور وتحسين جودة الحياة.

وشملت الجولة أيضًا المرور على أقسام الداخلي بمجمع الشفاء الطبي، حيث تابع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واطمأن على انتظام سير العمل داخل الأقسام، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية، كما استمع لآراء عدد من المرضى والمترددين حول مستوى الخدمة المقدمة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم خدمة متكاملة تليق بالمواطن المصري.

وأكد الدكتور اسماعيل الحفناوي في ختام جولته أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في دعم كافة الحملات الصحية والتوعوية بمحافظة بورسعيد، بما يتماشى مع رؤية الدولة في بناء نظام صحي متكامل يضع صحة المواطن في مقدمة الأولويات، ويعتمد على الوقاية والكشف المبكر كأحد أهم محاور تطوير المنظومة الصحية.

بورسعيد محافظة بورسعيد الرعاية الصحية مجمع الشفاء الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

ترشيحاتنا

قطارات «القاهرة - الإسكندرية»

لو مسافر.. مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم السبت 16 مايو 2026

اسعار الكهرباء بعد الزيادة

بند للعدادات الكودية .. أسعار الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

أسعار الفراخ اليوم

الكيلو أقل من 100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الخميس

بالصور

مسرح طب الزقازيق يحصد المراكز الأولى في مسابقة الثلاثة فصول على مستوى الجامعة

طب الزقازيق
طب الزقازيق
طب الزقازيق

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

في عيد ميلاده.. لماذا ظل عادل إمام الرقم الأصعب في تاريخ شباك التذاكر؟ |تقرير

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد