إلهام أبو الفتح
محافظات

تموين بورسعيد تحرر 20 محضرا خلال مارس وأبريل وضبط كميات من السلع المخالفة

محمد الغزاوى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملاتها المكثفة خلال شهري مارس وأبريل 2026، تنفيذًا لتوجيهات اللواء  إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية. 

و أسفرت عن تحرير 20 محضرًا تموينيًا متنوعًا وضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات.

فخلال شهر مارس 2026، تم تحرير 13 محضرًا تموينيًا، تضمنت مخالفات حيازة وعرض سجائر أجنبية بدون فواتير، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، ومنتجات بدون بيانات أو مجهولة المصدر، بالإضافة إلى مخالفات تجميع سكر تمويني مدعم واستخدام أسطوانات غاز منزلية في غير الغرض المخصص لها.

وأسفرت الحملات خلال مارس عن ضبط 300 علبة سجائر أجنبية، و196 كجم لانشون، و81 كيس توست منتهي الصلاحية، و725 كجم زبدة بدون فواتير، و138 كجم سكر تمويني مدعم، إلى جانب 720 قطعة سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية، و1240 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلًا عن كميات من الشاي بدون فواتير، ومياه غازية وجبن ومنتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى مصنعات لحوم وكبدة مجمدة وكبد وقوانص مجهولة البيانات.

كما شهد شهر أبريل 2026 تحرير 7 محاضر تموينية، شملت مخالفات حيازة وعرض لحوم مصنعة ومنتجات غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وسلع بها تغير في الخواص الطبيعية، إلى جانب ضبط سجائر أجنبية مجهولة المصدر.

وتمكنت الحملات خلال أبريل من ضبط كميات من اللانشون وفصوص الرومي واللحوم المصنعة، و574 عبوة زبادي ورايب وجبن منتهية الصلاحية، و200 قطعة سلع غذائية منتهية الصلاحية، فضلًا عن جبن مطبوخ وروستو مدخن وصدور دجاج ومشروبات غازية وشيكولاتة وحلاوة ومنتجات غذائية مختلفة غير مطابقة للاشتراطات، بالإضافة إلى ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و48 زجاجة مشروبات غازية، و105 عبوات كيك وبسكويت مخالفة، و330 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر.

وجاءت الحملات تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد برئاسة الأستاذ / محمد حلمي، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار الحملات التموينية والرقابية بكافة الأحياء بصورة يومية، مع التعامل الفوري والحاسم مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالسلع والأسواق، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.

