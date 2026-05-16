أبو ليمون يوجه بتطوير الشوارع المحيطة بنادي بورسعيد الرياضي مع أعمال الإنشاء.. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون ، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم، سير العمل بمشروع إنشاء “نادي بورسعيد الرياضي”، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات الرياضية والخدمية الجارية على أرض المحافظة.

إبراهيم أبو ليمون:يوجه بتطوير الشوارع المحيطة بنادي بورسعيد الرياضي بالتوازي مع أعمال الإنشاء

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،اللواء طارق عمار رئيس مجلس إدارة النادي، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب ونائب رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق ، والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس الادارة .

وتابع المحافظ معدلات تنفيذ الأعمال الجارية داخل النادي، مستعرض نسب الإنجاز الحالية ومراحل التنفيذ المختلفة مؤكد علي أهمية الالتزام بالخطة الزمنية المحددة وسرعة الانتهاء من المشروع بما يحقق الاستفادة القصوى لأبناء بورسعيد.

ويقام نادي بورسعيد الرياضي على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم صالة مغطاة، وملعب متعدد الاستخدامات بجانب مبنى إداري، بالاضافة الي إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبي، و٢ ملعب بادل، وصالة للألعاب الفردية، فضلا عن مساحات خضراء مخصصة للأعضاء.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع في أقرب وقت مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مؤكد علي أن المشروع يمثل إضافة رياضية وخدمية مهمة لأبناء المحافظة.

كما وجه محافظ بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشوارع الجانبية والمنطقة المحيطة بالنادي بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة متكاملة تليق بحجم المشروع وأهميته مع استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه الأعمال.