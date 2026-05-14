قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: 12 ألف طالب حصلوا على درجات زيادة مستحقة بتظلمات الثانوية العامة العام الماضي
وزير التعليم: سنتصدى للغش في الثانوية العامة ..ولو سمعت عن لجنةولاد أكابر هزورها بنفسي
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال ترميم الصرح الأول لمعبد الرامسيوم
التعليم : 200 حالة زراعة قوقعة أذن سيتم السماح لهم بدخول امتحانات الثانوية العامة
بسبب الستات والكلاب .. أشرف زكي يلغي تصريح عمل محمد غنيم
رئيس الوزراء يكرم رئيس جامعة بني سويف لتميز طلاب كلية الحاسبات في منح سيسكو الاحترافية
الأثنين المتاحف مجاناً للمصريين .. زيادة أسعاد تذاكر الأجانب بمعرض قناة السويس
العثور على 12 جثة متحللة ومجهولين داخل مركب في سيدي براني
921 ألف طالب و 2032 لجنة .. التعليم تعلن احصائيات امتحانات الثانوية العامة 2026
وزير التعليم : أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 ستكون فى مستوى الطالب المتوسط
وزير التعليم: سنتخذ إجراءات صارمة ضد كل من يتجاوز فى امتحانات الثانوية العامة 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

محافظ بورسعيد يشهد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان
محافظ بورسعيد يشهد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان
أ ش أ

شهد محافظ بورسعيد / إبراهيم أبو ليمون اليوم الخميس، فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، وذلك لمتابعة مستجدات المؤشرات السكانية والصحية بالمحافظة، واستعراض حصاد 2025 و الخطة التنفيذية للسكان و التنمية لعام 2026_ 2027 وبحث آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة والمشرف العام على المجلس القومي للسكان و عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة و الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة والسكان و الدكتور اسماعيل الحفناوي رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد و الدكتور محمد السباعي رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد و الدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة والسكان ببورسعيد و و هالة حنيدق مقرر المجلس القومي للسكان وأعضاء المجلس مديريات الأوقاف، والكنيسة والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، و وحدة السكان بالمحافظة، وثقافة بورسعيد، ومركز إعلام بورسعيد، وممثلي الجمعيات الأهلية

وخلال الاجتماع؛ استعرضت الدكتورة عبلة الألفي التحليل الديمغرافي لمحافظة بورسعيد، والذي تضمن عددًا من المؤشرات الإيجابية المتعلقة بالخصائص السكانية، حيث حققت المحافظة تقدمًا ملحوظًا في خفض معدلات الأمية والتسرب من التعليم والبطالة، إلى جانب انخفاض معدلات الولادة القيصرية، بما يعكس تطور مستوى الوعي الصحي وتحسن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تم استعراض مؤشرات تنظيم الأسرة بالمحافظة، والتي أظهرت تصدر بورسعيد للمحافظات في انخفاض معدلات الإنجاب، وتناول الاجتماع متابعة انطلاق الخطة العاجلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، من خلال التنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة، لتحقيق المستهدفات الخاصة بضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية والصحية والتعليمية للمواطنين، كما شهد الاجتماع عرض آليات تنظيم الأسرة بعد الولادة، وأهمية التوسع في برامج المشورة الأسرية والصحية للسيدات، بما يضمن الحفاظ على صحة الأم والطفل وتحقيق التباعد الآمن بين الولادات

وأكد محافظ بورسعيد، خلال الاجتماع، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية باعتبارها أحد أهم ملفات التنمية، مشيدًا بجهود وزارة الصحة والسكان والمجلس الإقليمي للسكان في تنفيذ البرامج والمبادرات الهادفة إلى تحسين الخصائص السكانية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمواطنين

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف حملات التوعية بالقضايا السكانية داخل دور العبادة والمؤسسات التعليمية والثقافية ومختلف الجهات، مؤكدًا أهمية الدور التوعوي الذي تقوم به المؤسسات الدينية في نشر الفكر الصحيح وتعزيز مفاهيم الأسرة السليمة والتنمية المستدامة

وأشارت نائب وزير الصحة إلى أهمية تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخصائص السكانية.

وأكدت نائب وزير الصحة أهمية التوعية بقضايا الإنجاب، والفرق بين الولادة الطبيعية والقيصرية، مع تكثيف الحملات الإعلامية والطبية لتسليط الضوء على هذه القضايا. كما تم استعراض تطور معدلات الولادة القيصرية في مصر، والجهود المبذولة لترشيد اللجوء إليها وفق الضوابط والمعايير الطبية، حفاظًا على صحة الأم والطفل. وأكدت المناقشات أن انخفاض معدلات الوفيات بالمحافظة يعد مؤشرًا واضحًا على تطور منظومة الرعاية الصحية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، في ظل ما تشهده بورسعيد من طفرة صحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تناول الاجتماع الملفات المرتبطة بالقضية السكانية، من بينها قضايا التعليم، والتسرب من التعليم، وكثافة الفصول، فضلًا عن معدلات البطالة وربط القضية السكانية بسوق العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بخطة توعوية واضحة ومحددة تستهدف القضايا السكانية المختلفة، مع تكثيف الحملات التوعوية الميدانية و الرسائل الإعلامية وفق الفئات العمرية المستهدفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمجلس الإقليمي للسكان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة حياة المواطنين.

هذا، وتمت الإشارة إلى أن مصر حققت المركز السادس على مستوى العالم في وجود المرصد السكاني الكامل، بما يعكس التطور الكبير في نظم الرصد والتحليل السكاني ودعم متخذي القرار بالبيانات الدقيقة، بما يساهم في وضع سياسات تنموية فعالة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

محافظ بورسعيد إبراهيم أبو ليمون فعاليات اجتماع المجلس الإقليمي للسكان مستجدات المؤشرات السكانية والصحية بالمحافظة بحث آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ييس توروب

اعتذار 3 ومدرب مرفوض.. قائمة المرشحين لـ خلافة توروب في الأهلي

يونس هشام

ساعدونى أجيب حق بابا.. استغاثة مؤثرة من طالب تهز السوشيال ميديا

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد فؤاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل على موقع صدى البلد

النائب محمد فؤاد يكشف لـ"صدى البلد" مصير سعر الدولار خلال الفترة القادمة.. فيديو

ترشيحاتنا

فيلم صقر وكناريا

طرح البوستر الرسمي لفيلم صقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو

عمرو سلامة

عمرو سلامة ينتقد تصرفات بعض رواد السينما: تجربة مشاهدة الأفلام تحولت إلى كابوس

مهرجان كان

الفيلم الفرنسي L’âge d'or يثير الجدل فى قسم كلاسيكيات مهرجان كان

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد