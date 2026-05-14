نظام التجمعات.. آلية جديدة تطبق في امتحانات الثانوية العامة 2026| ماذا قررت التعليم؟

أكد خالد عبدالحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم عقد امتحانات الثانوية العامة 2026 بنظام التجمعات، بحيث يتم عقد الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية في مدارس قريبة من بعضها بإجمالي ٦١٣ تجمع يضم ٢٠٣٢ لجنة، وذلك لإحكام السيطرة التامة على اللجان من خلال رجال الشرطة.

وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة : إن هذا تطبيق نظام التجمعات في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، سيحول دون وقوع أي وقائع مخالفة لنظام الامتحانات، بعد أن وضعنا كل اللجان بجوار بعضها على مستوى الجمهورية.

وأعلن أن الاستعانة بالمدارس القومية في امتحانات الثانوية العامة 2026 ، سيساعد أيضا في احكام السيطرة على لجان الامتحانات ، مشيرا إلى أنه سيتم استغلال إمكانيات المدارس القومية لراحة الطلاب .



وتابع إن نظام التجمعات يساعد في توفير ارتكازات أمنية بشكل مركز في المربعات المحددة.

وأعلن خالد عبد الحكم رئيس امتحانات الثانوية العامة 2026 ، إن عدد طلاب الثانوية العامة 2026 يصل إلى 921 ألف و709 طالب وطالبة.

أكد خالد عبد الحكم ،أن اجمالي عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بلغ ٢٠٣٢ لجنة بدون لجان السجون والمستشفيات.



وأضاف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم بلغ ٣٤٠٣ طالب وطالبة ،بينما يبلغ إجمالي عدد طلاب النظام الجديد ٩١٨٣٠٦ طالب وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة بالنظامين القديم والجديد ٩٢١٧٠٩ طالب وطالبة.

وكان قد أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تدريس مناهج الرياضيات والعلوم اليابانية في المدارس المصرية ، سيكون باللغة العربية في المدارس الحكومية ، وباللغات في مدارس اللغات.

أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال لقاءه المنعقد الآن مع محرري التعليم ، أن اليابان نموذج ناجح جدا في العلوم والرياضيات تحديدا، مشيرا إلى انها دولة متميزة عالميا في المجالين لذلك ذهبت إليهم مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن مخرجات التعليم اليابانية في العلوم والرياضيات ستكون نفسها مخرجات التعلم عند تدريس هذه المناهج في مصر، وهذا سيكون له أثر ممتاز على التعليم المصري والطلاب المصريين.