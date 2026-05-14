قبل الامتحانات النهائية.. محاضرة تحكيمية مكثفة في دورة مدربي حراس المرمى

شهد اليوم قبل الأخير من الدورة التخصصية لمدربي حراس المرمى، المقامة بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، محاضرة مهمة حول قانون كرة القدم وأبرز الحالات التحكيمية المثيرة للجدل المرتبطة بحراس المرمى، حاضر خلالها محمد الحنفي، وذلك بمشاركة 50 مدربًا.

وشهدت المحاضرة، تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث حرص الحنفي على تقديم شرح عملي مبسط لعدد من المواد القانونية المرتبطة بأداء حراس المرمى، مدعوماً بعرض لقطات فيديو لحالات تحكيمية من بطولات عالمية ومباريات الدوري المصري.

المواقف الجدلية

وركزت المحاضرة على أبرز المواقف الجدلية، التي يكون حارس المرمى طرفًا فيها، مثل حالات عرقلة المهاجمين داخل منطقة الجزاء، والاحتكاكات في أثناء التقاط الكرات، بالإضافة إلى آليات التعامل مع الكرة باليد أو القدم وحدود السيطرة عليها وفقًا لقانون اللعبة.

توضيح الرؤى وتبادل الخبرات

كما تضمنت الجلسة نقاشات مفتوحة، بهدف توضيح الرؤى وتبادل الخبرات، بما يسهم في تقليل الأخطاء وتعزيز الفهم المشترك بين المدربين والحكام.

وجاءت المحاضرة بحضور الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين، وعصام الحضري، مدير إدارة تطوير مدربي حراس المرمى، والدكتور زكريا العوضي، المحاضر الآسيوي، وذلك في إطار دعم الاتحاد المصري لكرة القدم لبرامج التأهيل والتطوير المستمر.

ومن المقرر أن تُختتم فعاليات الدورة، غدًا الجمعة، بإقامة الامتحانات النظرية بداية من الساعة التاسعة صباحًا، بعد الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات بواسطة إيهاب الجندي، المنسق العام للدورات.