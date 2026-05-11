نهائي كأس مصر.. اتحاد الكرة يرسل ميدالية بديلة إلى محمد الشيبي

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل الواقعة التي أثيرت خلال مراسم تتويج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر، بعد تداول صور لميدالية تحمل شريطًا خاصًا بمسابقة الكرة النسائية.

وأكد المصدر أن الميدالية التي تسلمها اللاعب محمد الشيبي سليمة بشكل كامل من الناحية الفنية، موضحًا أن الخطأ اقتصر فقط على “شريط القماش” الملحق بالميدالية، وليس الميدالية نفسها، مشيرًا إلى أن الواقعة كانت فردية وتم التعامل معها بشكل فوري.



وأوضح المصدر أن سبب الأزمة يعود إلى قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بطلب توريد ميداليات عدة مسابقات في توقيت متزامن، والتي شملت كأس مصر للرجال، وكأس مصر للكرة النسائية، بالإضافة إلى دوري الكرة النسائية.

وأضاف أن المورد قام عن طريق الخطأ بوضع أحد الأشرطة الخاصة بمسابقة الكرة النسائية ضمن ميداليات نهائي كأس مصر للرجال، وهو ما ظهر خلال مراسم تتويج بيراميدز بالبطولة.

إرسال ميدالية بديلة إلى محمد الشيبي

وأشار المصدر إلى أن لجنة المسابقات قامت بإرسال ميدالية بديلة للاعب محمد الشيبي بعد اكتشاف الخطأ، مع مراجعة جميع الميداليات الخاصة بحفل التتويج للتأكد من عدم تكرار الواقعة مع أي لاعب أو إداري آخر.



وشدد المصدر على أن الواقعة لم تؤثر على القيمة المعنوية للتتويج، مؤكدًا أن الاتحاد بدأ بالفعل مراجعة آلية استلام وفرز الميداليات من الموردين، لضمان عدم حدوث أي تداخل بين مسابقات الرجال والكرة النسائية مستقبلًا، بما يضمن خروج مراسم التتويج بالشكل التنظيمي اللائق.