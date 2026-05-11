بيراميدز يواصل كتابة التاريخ.. كأس مصر 2026 يضيف بطولة جديدة لخزائن النادي

واصل بيراميدز ترسيخ مكانته بين كبار الكرة المصرية، بعدما توج بلقب كأس مصر 2026 عقب الفوز على زد في المباراة النهائية، ليضيف بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته المتصاعد خلال السنوات الأخيرة.

وجاء تتويج بيراميدز بعد مشوار قوي في البطولة، أكد خلاله الفريق قدرته على المنافسة وحصد الألقاب، مستفيدا من الاستقرار الفني والصفقات المميزة التي دعمت صفوفه في المواسم الأخيرة.

ثاني كأس مصر في تاريخ النادي

ويعد لقب كأس مصر 2026 هو البطولة الثانية في تاريخ بيراميدز ببطولة الكأس، بعدما سبق له التتويج باللقب لأول مرة عام 2024، ليؤكد النادي أنه أصبح عنصرا ثابتا في دائرة المنافسة على البطولات المحلية.

بطولات بيراميدز في تاريخه

رغم حداثة ظهور النادي باسمه الحالي، نجح بيراميدز في تحقيق عدة إنجازات مهمة، أبرزها:

كأس مصر 2024

كأس مصر 2026

دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه فى عام 2025 أمام صن داونز.

كأس السوبر الإفريقي 2025 أمام نهضة بركان

كأس نصف العالم 2025

شارك في بطولة إنتر كونتيننتال 2025

كما وصل الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2020، ونافس بقوة على لقب الدوري المصري في أكثر من موسم، ليصبح أحد أبرز الأندية المصرية خلال فترة قصيرة.