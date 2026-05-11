ميدو: بيراميدز نموذج للإدارة الناجحة في الكرة المصرية

هنأ احمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق نادي بيراميدز بعد تتويج ببطولة كاس مصر أمس.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" الف مبروك ل ⁧‫#بيراميدز‬⁩ الفوز ب ⁧‫#كأس_مصر‬⁩ البطولة الأعرق تاريخيا في ⁧‫#مصر‬⁩ نادي ⁧‫#بيراميدز‬⁩ نموذج للإدارة الناجحة التي تعمل لتطوير ناديها بخطى ثابتة رغم كل التحديات التي تواجههم!!..القادم افضل ل نادي ⁧‫#زد‬⁩ النادي الذي يتطور على كل المستويات خاصة تفريغ اللاعبين صغار السن واعدادهم للاحتراف الخارجي والدفع بهم للمشاركة مع الفريق الأول وهو هدف واضح ومحدد منذ انشاء النادي..براڤو لأصدقائي ⁧‫#سيف_زاهر‬⁩ و ⁧‫#ممدوح_عيد‬⁩ فخور بكم وسعيد بالعمل العظيم الذي تقدموه لصالح الكرة المصرية



توج فريق بيراميدز بلقب كأس مصر، للمرة الثانية على التوالي؛ عقب الفوز على فريق زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت الليلة على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة كأس مصر.

وأحرز كريم حافظ الهدف الأول لبيراميدز من ضربة جزاء في الدقيقة 45+1، ثم أحرز فيستون ماييلي الهدف الثاني في الدقيقة 57.

بينما أحرز رأفت خليل هدف فريق زد في الدقيقة 90+2.

وتعرض مصطفى زيكو لاعب بيراميدز للطرد في الدقيقة 80؛ بعد ضربه للاعب زد.