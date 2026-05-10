ميدو يدافع عن حسام عبد المجيد: واحد من أفضل المدافعين

دافع أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن حسام عبد المجيد بعد الهجوم عليه بسبب ضربة جزاء في مباراة أمس أمام اتحاد العاصمة بالكونفدرالية.

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس :" ‏لا أعترف بفكرة الدعم المطلق في كرة القدم بشكل عام ولكن اليوم أعلن دعمي المطلق ل ⁧‫#حسام_عبد_المجيد‬⁩ واحد من أفضل المدافعين في ⁧‫#مصر‬⁩ نعم أخطأ أمام ⁧‫#الأهلي‬⁩ صحيح ضربة جزاء ⁧‫#نهائي_الكونفدرالية‬⁩ فيها تهور كبير منه ولكني متأكد ان شاء الله حسام سيكون سبب رئيسي في فوز ⁧‫#الزمالك‬⁩ ببطولة ⁧‫#الكونفدرالية‬⁩ وببطولة ⁧‫#الدوري_المصري‬⁩ هذا الموسم.. ⁧‫#الكونفدرالية_يا_زمالك‬⁩ ثم ⁧‫#الدوري_يا_زمالك‬⁩ ".



تلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم في المباراة ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.