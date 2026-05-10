الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

علا محمد

علق خوان بيزيرا نجم نادي الزمالك عقب خسارة الفريق امام اتحاد العاصمة بسيناريو مثير في ذهاب نهائي الكونفدراليّة.

وقال خوان بيزيرا خلال ستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"
معا سنكون الأقوي".
في إشارة الى فريق الزمالك عقب انتهاء المبارة بتلك النتيجة..

تلقى فريق الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم في المباراة ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

مهمة صعبة تنتظر الزمالك في القاهرة

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين خلال مباراة العودة من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق للفريق الأبيض حصد البطولة في نسختي 2019 و2024، على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في استاد القاهرة الدولي، من أجل تعويض خسارة الذهاب والعودة لمنصات التتويج القارية، خاصة أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة في المباريات النهائية الإفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، بينما تقام في السابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.

