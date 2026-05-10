بعد خسارة الزمالك .. «الغندور»: الكونفدرالية تساوي 40 بطولة دوري و100 كأس

علا محمد

رفض الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، التقليل من قيمة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب خالد الغندور: «الفرق كبير جدًا جدًا.. بطل الكونفدرالية يحصل على 200 مليون جنيه، وصيف البطولة يحصل على 100 مليون جنيه».

وأضاف: «بطل الدوري المصري يحصل على 5 ملايين جنيه، وبطل كأس مصر يحصل على 2 مليون جنيه».

وتابع: «أي أن بطل الكونفدرالية يساوي 40 بطولة دوري، وصيف الكونفدرالية يساوي 20 بطولة دوري».

وأكمل: «بطل الكونفدرالية يساوي 100 بطولة كأس، وصيف البطولة يساوي 50 بطولة كأس».

واختتم منشوره قائلًا: «هذا لمن يتهكمون على بطولة الكونفدرالية».

وتلقى الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق ركلة جزاء، حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

مهمة صعبة تنتظر الزمالك في القاهرة

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين خلال مباراة العودة من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق للفريق الأبيض حصد البطولة في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور على استاد القاهرة الدولي، من أجل تعويض خسارة الذهاب والعودة إلى منصات التتويج القارية، خاصة أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة في المباريات النهائية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.

