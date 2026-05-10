قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالبطاقة الشخصية
تبدأ من 63 ألف ريال.. أسعار تويوتا ياريس 2026 في السعودية
حادث مروع في ميامي.. إصابة 11 شخصًا في انفجار قارب قرب سواحل فلوريدا
أحمد موسى: الشعب الإماراتي والشيخ محمد بن زايد حبايبنا ودائمًا مع بعض | فيديو
فوق مستوى الـ 56 ألفًا.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 10-5-2026 في مصر
ضحية جديدة لـ «نظام الطيبات» .. شاب يروي تفاصيل مأساوية بعد وفاة صديقه
موعد وديتي مصر أمام روسيا والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026
ألمانيا وفرنسا ترسلان طائرات لإجلاء رعاياهما من سفينة سياحية متضررة بتفشي فيروس هانتا
أبطال مصر يواصلون تحقيق الفوز في اليوم الثاني من بطولة العالم لمحترفي الإسكواش 2025–2026|تفاصيل
عشاق الـ بيك أب.. ماذا تقدم GMC كانيون رباعية الدفع؟
طارق يحيى: ركلة جزاء اتحاد العاصمة الجزائري أمام الزمالك «صحيحة».. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد إبراهيم ينتقد معتمد جمال بسبب تشكيل الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن المدير الفني للفريق، معتمد جمال، ارتكب أخطاءً في تشكيل مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

وأشار محمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن هذه الأخطاء أثرت على أداء الفريق خلال اللقاء الذي انتهي بفوز الفريق اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

وأوضح محمد إبراهيم أن هناك مشاكل واضحة في خط دفاع الزمالك، والتي ظهرت بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة للفريق، مؤكداً أن تحسين هذا الخط سيكون حاسمًا لتجنب تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة.

وشدّد إبراهيم على أن الهدف الرئيسي للاعبي الزمالك في مباراة الإياب سيكون الفوز باللقب وإسعاد جماهير الفريق، مؤكداً  أن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل أداء ممكن لضمان تحقيق الانتصار والعودة بالكأس إلى خزائن النادي.

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة الكونفدرالية معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

زيادة كبيرة في بعض أنواع الأسماك اليوم

زيادة أكثر من 100 جنيه في الكيلو.. قفزات مفاجئة في أسعار الأسماك اليوم

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

أحلام

تجاهل تحية الجمهور المصري يضع أحلام في دائرة الجدل | تقرير

مؤمن زكريا

مؤمن زكريا يثير الجدل برسالة غامضة

الغندور

تعليق ناري من خالد الغندور علي أداء الحكم في لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

مصر للطيران

جمع 5 مليون واختفى.. مستريح الشباب بالشرقية أوهمهم بالسفر والضحايا: شقانا راح

ترشيحاتنا

آيات قبل النوم

بـ5 آيات قبل النوم تنجو من المصائب وتستيقظ على فرج ورزق واسع

صلاة التوبة

ركعتان تمحوان الذنوب وتفتحان باب المغفرة.. الإفتاء تنصح بهما

الدعاء

هل هناك دعاء مخصوص لهداية الأبناء والمحافظة على الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فستان لافت.. روبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

روبي
روبي
روبي

أسعار كيا بيكانتو موديل 2006 المستعملة في مصر

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد