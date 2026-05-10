محمد إبراهيم ينتقد معتمد جمال بسبب تشكيل الزمالك في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري

أكد محمد إبراهيم، لاعب نادي الزمالك السابق، أن المدير الفني للفريق، معتمد جمال، ارتكب أخطاءً في تشكيل مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة.

وأشار محمد إبراهيم خلال لقائه مع الإعلاميين إيهاب الكومي ومحمد طارق أضا، في برنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن هذه الأخطاء أثرت على أداء الفريق خلال اللقاء الذي انتهي بفوز الفريق اتحاد العاصمة بهدف دون رد.

وأوضح محمد إبراهيم أن هناك مشاكل واضحة في خط دفاع الزمالك، والتي ظهرت بشكل ملحوظ في المباريات الأخيرة للفريق، مؤكداً أن تحسين هذا الخط سيكون حاسمًا لتجنب تكرار الأخطاء في المباريات المقبلة.

وشدّد إبراهيم على أن الهدف الرئيسي للاعبي الزمالك في مباراة الإياب سيكون الفوز باللقب وإسعاد جماهير الفريق، مؤكداً أن اللاعبين عازمون على تقديم أفضل أداء ممكن لضمان تحقيق الانتصار والعودة بالكأس إلى خزائن النادي.