لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري عقب الفوز: حققنا الأهم أمام منافس قوي.. والزمالك كان مُرهقًا

رباب الهواري

أعرب لاعبو فريق اتحاد العاصمة الجزائري عن سعادتهم الكبيرة بعد تحقيق الفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أقيمت على ملعب 5 يوليو بالجزائر.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الثواني الأخيرة عن طريق اللاعب أحمد خالدي من ركلة جزاء، ليمنح فريقه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب المرتقبة التي ستقام مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

دراوي: حققنا الأهم أمام منافس قوي

وأكد زكريا دراوي، لاعب اتحاد العاصمة، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام منافس يمتلك خبرات كبيرة على المستوى الإفريقي، مشيرًا إلى أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال اللقاء من أجل تحقيق الفوز.

وقال دراوي في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة إن الزمالك فريق قوي ويقدم كرة قدم مميزة، موضحًا أن المواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل قوة النهائي ورغبة كل فريق في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة.

وأضاف لاعب اتحاد العاصمة أن فريقه نجح في تحقيق الهدف الأهم وهو التسجيل مع الحفاظ على نظافة الشباك، معتبرًا أن مباراة الجزائر تمثل الشوط الأول فقط من النهائي، بينما سيكون الحسم الحقيقي في لقاء القاهرة الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن الفريق الجزائري سيعمل على التمسك بهذه الأفضلية خلال مواجهة الإياب، معربًا عن أمله في التتويج بالبطولة وإعادتها إلى الجزائر.

أحمد خالدي: استغللنا إرهاق الزمالك

من جانبه، أعرب أحمد خالدي صاحب هدف الفوز عن سعادته الكبيرة بقيادة فريقه لتحقيق انتصار مهم قبل لقاء العودة، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يدركون صعوبة المواجهة أمام الزمالك.

وأوضح خالدي أن اتحاد العاصمة حاول استغلال حالة الإرهاق التي يعاني منها الزمالك نتيجة ضغط مباريات الدوري، وهو ما ساعد الفريق على فرض أسلوبه خلال فترات من اللقاء.

كما أشاد بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق طوال المباراة، مؤكدًا أن جماهير اتحاد العاصمة لعبت دورًا مهمًا في تحفيز اللاعبين حتى اللحظات الأخيرة، واعدًا الجماهير بمواصلة القتال في مباراة الإياب من أجل التتويج باللقب الإفريقي

