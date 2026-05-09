قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية
أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026
مستشار رئيس الجمهورية : مصر خالية تماماً من فيروس هانتا
برلماني: افتتاح جامعة سنجور يعكس مكانة الإسكندرية الثقافية والعلمية
مياه الجيزة: إصلاح تسريب الخط الرئيسي بشارع ربيع الجيزي وعودة الخدمة تدريجيًا
ليندسي جراهام: أي تسوية مع طهران يجب أن تشترط إنهاء "رعايتها الوكلاء بالمنطقة"
سوريا .. القبض على وجيه علي العبد الله مدير مكتب بشار الأسد
واشنطن تفرض عقوبات على شركات صينية بتهمة دعم الهجمات الإيرانية ضد القوات الأمريكية
بعد توبيخ وزير النقل لمهندس.. معلومات عن محور سمنود في الغربية
‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة
فصل الكهرباء غدًا عن 4 مناطق بدسوق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
ساويرس تعليقا على انفعال كامل الوزير في وجه المهندس.. كان رحيم معاه هو لا مذاكر ولا فاهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

60 دقيقة.. الزمالك يهدر هدف التقدم بعد ضغط هجومي امام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية

لقاء الزمالك واتحاد العاصمة
لقاء الزمالك واتحاد العاصمة



 

انتهت أحداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ومازال التعادل السلبي قائما. 


 

وشهدت احداث الشوط الثاني انطلاقة قوية للاعبي الزمالك من إجل إحراز هدف التقدم حيث أهدر شيكوا بانزا هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 52 بعد مرور رائع من شيكو بانزا لاعب الزمالك نحو منقطة الجزاء راوغ الحارس ومن ثم سدد الكرةولكن إنقاذ أروع من المدافع حسين الدهيري من على خط المرمي


 

احداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط الجماهير المتواجد. 

وأظهر الزمالك خطورته، حيث شنهجمة خطرة على مرمى الفريقالجزائرى وأهدر شيكو بانزافرصة التسجيل فى الدقيقة5،وبعدها واصل الزمالك الضغطبالتبادل مع اتحاد العاصمة.

وحاول لاعبي الزمالك السيطرةعلى الكرة من  في منتصف الملعب الدفاعي. 

وفى الدقيقة ٣٠ اكتفى الزمالكبالتأمين الدفاعى أمام اندفاعالفريق الجزائرى

خوفا من إحراز هدف التقدم

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع :  أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسامعبد المجيد – محمد إسماعيل.
 

خط الوسط : محمد شحاتة – عبدالله السعيد - آدم كايد. 

خط  الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

بينما جاء تشكيل اتحاد العاصمةالجزائري كالتالي:- 

حراسة المرمى: أسامة بن بوطخ

خط الدفاع: حسين دهيري - كافومالون - سعدي رضواني - هيثملوصيف. 

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي.  

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي. 


 


 


 

الزمالك اتحاد العاصمة الجزائر الكونفدرالية الإفريقية الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتب

هدية الحكومة للموظفين قبل العيد .. تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وهذا موعد الزيادة

الانترنت

باقات إنترنت مخفضة ومواقع مجانية.. هدية من الحكومة للمصريين

حالة الطقس

خلال ساعات.. تحذيرات عاجلة من ظواهر جوية غريبة تضرب البلاد

كارنيه الطالبة المتوفية

وفاة طالبة بجامعة الأزهر في حادث قطار بتفهنا الأشراف.. صور

القاضي المتهم بقتل طليقته

قرار عاجل من المحكمة في محاكمة القاضي المتهم بقتل طليقته بالممشى السياحي بـ 6 أكتوبر

المتهم

تفاصيل مرعبة في محاكمة المستشار المتهم بقتل طليقته فى 6 أكتوبر

أرشيفية

بعد إصابة العشرات في غزة .. ما هو مرض الثلاسيميا ؟

امام عاشور

أحمد حسن يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

«القومي للمرأة» يواصل التوعية بجرائم تقنية المعلومات بعدد من الجامعات بمختلف المحافظات

لقاء اليوم

بعد واقعة محور ديروط.. مصادر تكشف ماذا قال كامل الوزير للمهندس عقب قطع حديثه

فيروس

ما أهمية فيروس هانتا للقطاع المصرفي؟ قراءة في إدارة المخاطر والاستدامة

بالصور

أوبل تستعين بالتكنولوجيا الصينية لإطلاق جيل كهربائي جديد في 2026

أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية
أوبل الكهربائية

‏MG 07 الجديدة.. سيدان كوبيه بتقنيات ذكاء اصطناعي متطورة

MG 07
MG 07
MG 07

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

دينزا Z
دينزا Z
دينزا Z

أسعار شيفروليه سبارك موديل 2009 المستعملة في مصر

شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك
شيفروليه سبارك

فيديو

اعترافات القاضي

تحملت 10 سنوات.. اعترافات صادمة لقاض أنهى حياة طليقته في الشارع

فيروس هانتا

فيروس هانتا المميت .. هل تحول إلى وباء يهدد العالم؟

دينزا Z

ينزا Z الصينية تشعل المنافسة.. 1000 حصان وشحن خاطف يربك أوروبا.. بالفيديو

شمس الكويتية

شمس الكويتية: بخاف من الموت ورأيت وفاتي في الحلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد