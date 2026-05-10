الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الزمالك يخسر بهدف من اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي الكونفدرالية

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بهدف نظيف من نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

أحداث المباراة:

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط الجماهير المتواجد. 

وأظهر الزمالك خطورته، حيث شنهجمة خطرة على مرمى الفريقالجزائرى وأهدر شيكو بانزافرصة التسجيل فى الدقيقة5،وبعدها واصل الزمالك الضغطبالتبادل مع اتحاد العاصمة.

وحاول لاعبي الزمالك السيطرةعلى الكرة من  في منتصف الملعب الدفاعي. 

وفى الدقيقة 30 اكتفى الزمالك بالتأمين الدفاعى أمام اندفاع الفريق الجزائرى خوفاً من إحراز هدف التقدم.

وشهدت احداث الشوط الثاني انطلاقة قوية للاعبي الزمالك من إجل إحراز هدف التقدم حيث أهدر شيكوا بانزا هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 52 بعد مرور رائع من شيكو بانزا لاعب الزمالك نحو منقطة الجزاء راوغ الحارس ومن ثم سدد الكرةولكن إنقاذ أروع من المدافع حسين الدهيري من على خط المرمي.

وطالب لاعبو اتحاد العاصمة بركلة جزاء في الدقيقة 88 ولكن الحكم أمر باستمرار اللعب.

وسجل خوان بيزيرا البديل هدفًا رائعًا للزمالك في الدقيقة 90+5 بعد مراوغة الدفاع وتسديدها على يسار الحارس، ولكن الحكم قرر إلغاء الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود ركلة جزاء في بداية اللعبة لصالح اتحاد العاصمة.

وشهدت الدقيقة 90+6، انفعال لاعبو الزمالك وحصل المغربي محمود بنتايج على إنذار ثاني وبطاقة حمراء ليغيب رسميا عن لقاء الإياب.

وسجل أحمد الخالدي هدف لصالح اتحاد العاصمة من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8.

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع :  أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسامعبد المجيد – محمد إسماعيل.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبدالله السعيد - آدم كايد. 

خط  الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

بينما جاء تشكيل اتحاد العاصمةالجزائري كالتالي:- 

حراسة المرمى: أسامة بن بوطخ

خط الدفاع: حسين دهيري - كافومالون - سعدي رضواني - هيثملوصيف. 

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي.  

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي. 

