75دقيقة| هدف ملغي للزمالك وتراجع اتحاد العاصمة

مرت 75 دقيقة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما على ستاد 5 يوليو في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية ومازال التعادل السلبي قائما.





وشهدت احداث الشوط الثاني انطلاقة قوية للاعبي الزمالك من إجل إحراز هدف التقدم حيث أهدر شيكوا بانزا هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 52 بعد مرور رائع من شيكو بانزا لاعب الزمالك نحو منقطة الجزاء راوغ الحارس ومن ثم سدد الكرةولكن إنقاذ أروع من المدافع حسين الدهيري من على خط المرمي

والغي حكم اللقاء هدف تقدم الزمالك بعد خطأ لصالح تشي مالون جونيور لاعب اتحاد العاصمة بعد عرقلة من شيكو بانزافي منطقة الجزاء.



احداث الشوط الأول

شهدت بداية المباراة ضغط هجومي من قبل لاعبي اتحاد العاصمة الجزائري من أجل إحراز هدف التقدم في ظل الضغط الجماهير المتواجد.

وأظهر الزمالك خطورته، حيث شنهجمة خطرة على مرمى الفريقالجزائرى وأهدر شيكو بانزافرصة التسجيل فى الدقيقة5،وبعدها واصل الزمالك الضغطبالتبادل مع اتحاد العاصمة.

وحاول لاعبي الزمالك السيطرةعلى الكرة من في منتصف الملعب الدفاعي.

وفى الدقيقة ٣٠ اكتفى الزمالكبالتأمين الدفاعى أمام اندفاعالفريق الجزائرى

خوفا من إحراز هدف التقدم

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسامعبد المجيد – محمد إسماعيل.



خط الوسط : محمد شحاتة – عبدالله السعيد - آدم كايد.

خط الهجوم : محمود بنتايج – عدي الدباغ – شيكو بانزا.

بينما جاء تشكيل اتحاد العاصمةالجزائري كالتالي:-

حراسة المرمى: أسامة بن بوطخ

خط الدفاع: حسين دهيري - كافومالون - سعدي رضواني - هيثملوصيف.

خط الوسط: إسلام ميريلي - براهيم بن زازة - جونيور مبي - زكريا دراوي.

خط الهجوم: درامان كاماغاتي - عبد الحق خالدي.











