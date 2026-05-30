ممنون لحصد لقب الدوري.. أول تعليق من سلوت بعد طرده من ليفربول

علق الهولندي ارني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الذي تمت إقالته اليوم السبت علي قرار رحيله من قلعة الريدز.

قال آرني سـلوت بعد طرده من ليفربول في تصريحات صحفية:

لقد كانت رحلة رائعة للغاية مع ليفربول، وأنا ممتن جدًا لأننا تمكنا من الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

كان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق، كشف البديل الأقرب لأرني سلوت في ليفربول، بعدما أعلنت الإدارة فسخ التعاقد مع الهولندي، بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الموسم المنصرم.

وأوضح رومانو، عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الإسباني، أندوني إيراولا، المدير الفني السابق لبورنموث الإنجليزي هو المرشح الأقرب لخلافة لسلوت في تدريب ليفربول، اعتبارًا من الموسم المقبل.

إقالة مدرب ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا إقالة الهولندي أرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وكتب نادي ليفربول، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: يؤكد نادي ليفربول أن آرني سلوت سيغادر منصبه كمدرب للفريق بأثر فوري وقد بدأت بالفعل إجراءات تعيين خليفة له.

وتابع: "يغادر سلوت بعدما أضاف لقب بريميرليج إلى سجله مع خالص امتناننا وتقديرنا العميق لكل ما قدمه.