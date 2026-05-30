الزمالك يرسم طريق المونديال.. عودة أفريقيا تفتح باب كأس العالم للأندية 2029

يستعد نادي الزمالك لخوض مرحلة جديدة على المستوى القاري مع عودته المرتقبة إلى منافسات دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل، بعد غياب دام ثلاثة أعوام، في وقت بدأت فيه ملامح سباق التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029 تتضح وفق النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم.

نظام جديد يمنح 4 مقاعد لأندية أفريقيا

ويمنح النظام الجديد لقارة أفريقيا أربعة مقاعد في كأس العالم للأندية يتم تحديدها بناءً على نتائج الأندية في دوري أبطال أفريقيا خلال عدة نسخ متتالية إلى جانب منح بطاقة مباشرة لبطل النسخة الأخيرة من البطولة.

وضمن كل من بيراميدز وماميلودي صن داونز التواجد في النسخة المقبلة من المونديال بعد تتويجهما بلقبي دوري أبطال أفريقيا في نسختي 2025 و2026 على الترتيب.

نتائج قوية مطلوبة لتعزيز الحظوظ

وتفرض المعايير الجديدة على الزمالك ضرورة تحقيق نتائج مميزة خلال مشاركاته القارية المقبلة سواء بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا أو الوصول إلى الأدوار النهائية بصورة متكررة بما يعزز من فرصه في التواجد ضمن الأندية المتأهلة إلى مونديال الأندية.

كما يبقى التصنيف القاري أحد المسارات التي قد تمنح الفريق فرصة المنافسة على بطاقة التأهل، إلا أن ذلك يتطلب الحفاظ على الاستقرار الفني وتحقيق نتائج إيجابية بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة.

مشروع قاري لاستعادة المكانة الأفريقية

ويأمل الزمالك في استثمار حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية، إلى جانب العودة لمنصات التتويج المحلية لبناء مشروع رياضي قادر على إعادة النادي إلى دائرة المنافسة القارية بما يضمن له التواجد بين كبار أندية القارة السمراء.

وتزداد أهمية المشاركة الأفريقية المقبلة بالنسبة للفريق الأبيض باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق حلم المشاركة في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي تقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم.

جون إدوارد يقود خطة المونديال

وفي هذا الإطار، وضع مسئولو الزمالك بالتنسيق مع جون إدوارد، المدير الرياضي، خطة متكاملة تستهدف تعزيز فرص الفريق في المنافسة القارية خلال السنوات المقبلة بما يرفع من حظوظه في التأهل إلى كأس العالم للأندية 2029.

وتعتمد الخطة على تدعيم الفريق بعناصر مميزة قادرة على صناعة الفارق مع الحفاظ على الاستقرار الفني والإداري، وبناء فريق يمتلك القدرة على المنافسة بقوة في دوري أبطال أفريقيا بصورة مستمرة.

اللقب الأفريقي.. الهدف الأكبر

ويضع الزمالك الوصول إلى المراحل المتقدمة من دوري أبطال أفريقيا ضمن أولوياته خلال المرحلة المقبلة مع توفير جميع عوامل الدعم للفريق الأول من أجل استعادة اللقب القاري الغائب واسترجاع مكانة النادي بين كبار القارة تمهيدا لتحقيق حلم المشاركة في كأس العالم للأندية 2029.