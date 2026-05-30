أمين تنظيم حزب الجيل: أمن الكويت خط أحمر.. والتصعيد العسكري يهدد استقرار المنطقة

أدان أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، الهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة، مؤكدًا أن أي اعتداء على دولة عربية ذات سيادة يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، مشددًا على تضامن مصر الكامل مع الكويت في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها أو سلامة أراضيها.

وأكد قاسم، أن الموقف المصري الثابت تجاه أمن دول الخليج يعكس رؤية استراتيجية راسخة تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على استقرار الدول العربية يمثل ركيزة أساسية لحماية مصالح شعوب المنطقة ومقدراتها.

وأوضح أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تفرض ضرورة تغليب لغة العقل والحوار، محذرًا من أن استمرار التصعيد العسكري قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة.

وشدد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يضمن احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع، مؤكدًا أن الحلول السياسية والتفاوضية تظل الخيار الأكثر قدرة على تحقيق الاستقرار وحماية مصالح الشعوب بعيدًا عن لغة المواجهة والتصعيد.

وأكد على أن المرحلة الحالية تتطلب موقفًا عربيًا موحدًا لدعم الاستقرار وصون سيادة الدول، داعيًا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته من أجل دعم مسارات التهدئة والحوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الإقليميين ويجنب المنطقة المزيد من الأزمات.