الصومال يدين الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على أراضي الكويت

أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية بشدة، الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت أراضي دولة الكويت، معربة عن تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الكويت حكومة وشعبا.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الصومالية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم السبت، دعم مقديشيو الثابت لسيادة الكويت وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تهدد السلم والأمن الإقليميين، وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما دعت الوزارة إلى ضبط النفس والحوار، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع المزيد من التصعيد والحفاظ على استقرار منطقة الخليج.

وأعلنت الكويت، الخميس الماضي تعرض أراضيها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة، في تطور جديد يعكس استمرار التوتر الأمني في منطقة الخليج، عقب الضربات الأمريكية الأخيرة على مواقع داخل إيران.

وذكر الجيش الكويتي، في بيان رسمي، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، دون الكشف عن الجهة التي أطلقتها أو طبيعة الأهداف المستهدفة داخل البلاد.

وأوضح الجيش أن أصوات الانفجارات التي سُمعت في بعض المناطق تعود إلى عمليات اعتراض نفذتها الدفاعات الجوية الكويتية ضد الأهداف المعادية، مؤكدا استمرار متابعة الوضع الأمني ورفع مستوى الجاهزية.

ودعت السلطات الكويتية المواطنين والمقيمين للالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، في ظل التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وجاء البيان الكويتي بعد ساعات من إعلان مسؤول أمريكي تنفيذ ضربات عسكرية استهدفت موقعا عسكريا في جنوب إيران، إلى جانب إسقاط طائرات مسيّرة إيرانية قالت واشنطن إنها شكلت تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية في مضيق هرمز.