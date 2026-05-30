لن نقف مكتوفي الأيدي.. علي معلول يوجه رسالة إلى جماهير الصفاقسي

قدم اللاعب علي معلول رسالة اعتذار إلى جماهير النادي الرياضي الصفاقسي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عقب نهاية الموسم، معبرًا عن أسفه الشديد لما آلت إليه نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وقال معلول في رسالته إلى الجماهير:“إلى جمهورنا العظيم وداعمينا الأوفياء، أتقدم إليكم بخالص اعتذاري وعميق أسفي، أدرك تمامًا حجم الألم وخيبة الأمل التي شعرتم بها، فأنتم تستحقون دائمًا الأفضل وتضحياتكم تستحق منا أداءً بطوليًا يليق بأسمائكم”.



وأضاف النجم التونسي “نعدكم بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي، وسنعمل بكل جد وتفانٍ لتصحيح الأخطاء رغم صعوبة وقساوة الظروف المادية والمعنوية الحالية، والعودة بشكل أقوى وأفضل في قادم الاستحقاقات، نادينا في حاجة إلى كل شخص غيور على شعار الفريق”.

وتأتي رسالة معلول في إطار سعيه لاحتواء غضب الجماهير، وفتح صفحة جديدة استعدادًا للموسم المقبل.