علي معلول لـ جماهير الصفاقسي التونسي: إلى من جعلوا الفشل نجاحاً واليأس أملاً.. شكراً

وجّه نجم النادي الصفاقسي التونسي اللاعب علي معلول، رسالة شكر لـ جماهير النادي، تتضمن شكرهم علي محبتهم الكبيرة وتفاعلهم الكبير معه.

وكتب معلول عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إلى من جعلوا الفشل نجاحاً، واليأس أملاً.. شكراً لجماهيري الغالية التي تضيء دربي، كلمات الشكر تخجل أمام عطائكم، فأنتم أهل التميز والوفاء.

تفاعلكم الإيجابي وحبكم الصادق هو أعظم إنجازاتي. شكراً لأنكم معي في كل لحظة.

أنتم فخر حقيقي ونجاحي هو نجاحكم

#الصفاقسي" 

وتحدث النجم التونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي السابق والنادي الصفاقسي الحالي، عن أبرز محطات مسيرته وتجربته في مصر وتونس، وذلك خلال تصريحات لموقع “هاشتاج ميديا”.

وأكد معلول أنه قضى 9 سنوات مميزة داخل الأهلي، نجح خلالها في تحقيق العديد من البطولات الجماعية والإنجازات الفردية، مشيرًا إلى أن رحلته مع القلعة الحمراء كانت من أهم مراحل مسيرته الكروية.

وتابع :"لا يوجد أي لاعب في صفوف الأهلي نجح في صناعة 10 أهداف هذا الموسم رغم ان الاهلي لعب في 6 بطولات مختلفة بما فيهم لاعبي الوسط المهاجمين والأجنحة". 

وأوضح أن حلمه الأكبر الذي لم يتحقق حتى الآن التتويج ببطولة مع منتخب تونس، مؤكدًا رغبته في تحقيق إنجاز يُسعد الجماهير التونسية.

وتطرق معلول للحديث عن الفارق بين تجربته في مصر وتونس، حيث أشار إلى أن الشهرة في مصر أكبر، خاصة مع اللعب لنادٍ بحجم الأهلي وجماهيريته الضخمة، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعشق كرة القدم وتُقدّر اللاعبين بشكل كبير.

وفي المقابل، أوضح أن الأجواء في تونس مختلفة بعض الشيء، معتبرًا أن “العقليات أصعب قليلًا”، في إشارة إلى طبيعة التفاعل مع اللاعبين.

وأشار إلى أنه شعر بحجم نجوميته داخل الأهلي بعد مرور عامين فقط، وهو ما اعتبره تقديرًا كبيرًا من الجماهير، زاد من حجم المسؤولية عليه لتقديم أفضل ما لديه.

واختتم معلول تصريحاته بالتأكيد على قوة علاقته بجماهير الأهلي، مشددًا على أنها قائمة على الحب والاحترام المتبادل، وأنه يكنّ لهم مشاعر خاصة بعد السنوات التي قضاها داخل النادي.

