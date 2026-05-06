أحمد عبد الحليم : تتويج الزمالك بلقبي الدوري وكأس الكونفدرالية إعجاز في كرة القدم .. فيديو

أثنى أحمد عبد الحليم، نجم الزمالك السابق، على لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفريق بعد الانتصار على سموحة بهدف نظيف رغم اعترافه بصعوبة المباراة التي خاضها الأبيض في الجولة قبل الأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

أدوات الزمالك ناقصة

وقال عبد الحليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «الحالة العصبية كانت شديدة للغاية في آخر دقائق مباراة سموحة».

واعتبر عبد الحليم أن تتويج الزمالك بلقبي الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية إعجاز في كرة القدم.

وحول أداءالفريق أمام سموحة، قال عبد الحليم: «الأداء بالنسبة للزمالك يحتاج إلى أدوات.. والأدوات داخل نادي الزمالك ناقصة للأسف».

وحول رأيه في مستوى ناصر منسي، قال عبد الحليم: «ناصر منسي يعاني من حالة هبوط في المستوى مع نادي الزمالك في الفترة الأخيرة وهي الفترة الحاسمة للفريق».

وأشاد عبد الحليم باللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، قائلًا: «بيزيرا كان لازم يكون موجود في مباراة سموحة وهو اللي صنع الهدف في الدقائق التي شارك فيها، وإصابته في منطقة الحوض غير مقلقة والحمد لله إنها ليست إصابة بتمزق على سبيل المثال».

