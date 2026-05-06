توروب بعد ثلاثية الأهلي في شباك إنبي : أثق في بن شرقي .. وقراراتي الفنية خط أحمر

تحدث الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عن فوز فريقه الكبير على إنبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

إشادة بالجماهير واستمرار الانتصارات

واستهل توروب تصريحاته بتوجيه التهنئة لجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وقال:

“ألف مبروك لجماهيرنا العظيمة، حققنا الفوز للمرة الثانية على التوالي بثلاثة أهداف دون رد، وهذا يعكس العمل الكبير داخل الفريق”.

دعم خاص لبن شرقي

وتطرق المدير الفني للحديث عن مستوى أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى تأثره نفسيًا خلال الفترة الماضية، قبل أن يستعيد مستواه مؤخرًا، قائلاً:

“بن شرقي تأثر نفسيًا بعد مباراة الترجي، لكني سعيد جدًا بعودته لمستواه، وأنا أثق في إمكانياته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة”.

حسم الجدل حول القرارات الفنية

وأكد توروب تمسكه الكامل بقراراته داخل الفريق، مشددًا على أنه المسؤول الأول عن التشكيل والخطط، خاصة في المباريات الكبرى، وأضاف:

“لا أحد يتدخل في قراراتي، وأنا المسؤول عن تشكيل وخطة مباراة القمة أمام الزمالك”.

ملف الصفقات الشتوية

وكشف مدرب الأهلي عن موقفه من تدعيمات الفريق، مؤكدًا أنه حدد احتياجاته الفنية بوضوح، لكنه شدد على أهمية الجودة وليس العدد، قائلاً:

“حددت مطالبي في الانتقالات الشتوية، ليس فقط مراكز ولكن نوعية لاعبين يصنعون الفارق، وإذا لم تتوفر هذه الجودة سأكتفي بالمجموعة الحالية”.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن ملف التعاقدات ليس بيده بالكامل، حيث أوضح:

“الأمور لم تكن على ما يرام فيما يخص الصفقات، وتم إبلاغي بأن النادي هو المسؤول عن التعاقدات في يناير”.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على إنبي بثلاثية نظيفة، ليواصل الضغط في صراع المنافسة على لقب الدوري، ويؤكد جاهزيته للمواجهات الحاسمة المقبلة في مشوار البطولة.