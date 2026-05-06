جوهر نبيل : نسعى لتحويل مشروع الموهبة إلى منظومة لصناعة أبطال عالميين

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقد رعاية وبروتوكول تعاون مع شركة للتطوير العقاري، بهدف دعم ورعاية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص لخدمة الرياضة المصرية.

حضر مراسم التوقيع المهندس كمال الفياض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري، والأستاذ أحمد أسامة، المدير التنفيذي للشركة، فيما قام بالتوقيع من جانب وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الشركة الأستاذ أسامة طارق، رئيس قطاع التطوير بالشركة.

دعم البطل الأولمبي

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المشروعات القومية التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وفق أحدث النظم العلمية والتدريبية، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال المؤهلين لتمثيل مصر ورفع علمها في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء قاعدة رياضية قوية ومستدامة، حيث يعتمد على آليات علمية في الانتقاء والتأهيل، إلى جانب توفير بيئة متكاملة تشمل التدريب والتغذية والدعم النفسي والطبي، فضلًا عن فتح آفاق الاحتراف أمام المتميزين.

وأضاف: "نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تفعيل الاستحقاق الدستوري الخاص برعاية الموهوبين، من خلال الاكتشاف المبكر، وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة المشروع وتطوره".

كما أكد وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات المؤسسية، وفتح آفاق جديدة للتمويل والدعم، بما يضمن استمرارية تطوير المشروع وتحقيق أهدافه في صناعة أبطال يمثلون مصر على أعلى المستويات.

ومن جانبه، أعرب المهندس كمال الفياض عن تقديره لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس إيمانَ شركة "مدن" بأهمية الدور المجتمعي في دعم الشباب، مشيرًا إلى أن مساهمة الشركة ستسهم في توفير الدعم اللازم للاعبين، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في المعسكرات الدولية والبطولات الخارجية، بما يعزز من فرص تحقيق الإنجازات.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري، أن الاستثمار في الشباب والرياضة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمسؤولية الشركة المجتمعية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة في تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق التميز.