قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار في مضيق هرمز .. إيران تضرب سفينة بريطانية مرتبطة بإسرائيل
كده برضه يا قمر .. محمد فؤاد يُودّع هاني شاكر برسالة حزينة
رسالة حاسمة من الرياض.. السعودية تشدّد على عودة الملاحة بمضيق هرمز لصورتها الطبيعية
الدواء : نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030 .. ونصدر لـ163 دولة
الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة وفرص سقوط الأمطار اليوم
«مش هخلّي حد تاني يغني في مصر».. تصريح مُثير للجدل من حسام حبيب | صور
تحذير شديد اللهجة من رئيس هيئة الدواء بشأن المضادات الحيوية | فيديو
كواليس الوداع الأخير .. أسرار جديدة تكشفها أسرة سوبر ماريو بعد معركة مع المرض
محامي دنيا فؤاد يكشف مفاجأة عن تبرعات كانسر بلوجر الإسماعيلية
قداسة البابا تواضروس يفتتح مؤتمر إيبارشيات المهجر بڤينيسيا | صور
«أبو العينين» : نحتاج ثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض عجز الموازنة
اغتيال مسئولين سوريين .. دمشق تعتقل خلية لحزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوهر نبيل : نسعى لتحويل مشروع الموهبة إلى منظومة لصناعة أبطال عالميين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
محمد سمير

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع عقد رعاية وبروتوكول تعاون مع شركة للتطوير العقاري، بهدف دعم ورعاية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص لخدمة الرياضة المصرية.

حضر مراسم التوقيع المهندس كمال الفياض، نائب رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري، والأستاذ أحمد أسامة، المدير التنفيذي للشركة، فيما قام بالتوقيع من جانب وزارة الشباب والرياضة الأستاذ محمد سعيد مازن، الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب الشركة الأستاذ أسامة طارق، رئيس قطاع التطوير بالشركة.

دعم البطل الأولمبي 

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، ودعم المشروعات القومية التي تستهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وفق أحدث النظم العلمية والتدريبية، بما يُسهم في إعداد جيل جديد من الأبطال المؤهلين لتمثيل مصر ورفع علمها في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يُعد أحد الركائز الأساسية لبناء قاعدة رياضية قوية ومستدامة، حيث يعتمد على آليات علمية في الانتقاء والتأهيل، إلى جانب توفير بيئة متكاملة تشمل التدريب والتغذية والدعم النفسي والطبي، فضلًا عن فتح آفاق الاحتراف أمام المتميزين.

وأضاف: "نعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على تفعيل الاستحقاق الدستوري الخاص برعاية الموهوبين، من خلال الاكتشاف المبكر، وتأهيل الكوادر الفنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن استدامة المشروع وتطوره".

كما أكد وزير الشباب والرياضة توجه الوزارة نحو تعظيم الاستفادة من الشراكات المؤسسية، وفتح آفاق جديدة للتمويل والدعم، بما يضمن استمرارية تطوير المشروع وتحقيق أهدافه في صناعة أبطال يمثلون مصر على أعلى المستويات.

ومن جانبه، أعرب المهندس كمال الفياض عن تقديره لوزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذه الشراكة تعكس إيمانَ شركة "مدن" بأهمية الدور المجتمعي في دعم الشباب، مشيرًا إلى أن مساهمة الشركة ستسهم في توفير الدعم اللازم للاعبين، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في المعسكرات الدولية والبطولات الخارجية، بما يعزز من فرص تحقيق الإنجازات.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة شركة التطوير العقاري، أن الاستثمار في الشباب والرياضة يمثل أحد المحاور الرئيسية لمسؤولية الشركة المجتمعية، مؤكدًا استمرار التعاون مع الوزارة في تنفيذ مبادرات نوعية تسهم في بناء أجيال قادرة على تحقيق التميز.

جوهر نبيل مراسم توقيع عقد رعاية وبروتوكول تعاون شركة للتطوير العقاري دعم ورعاية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي العاصمة الإدارية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي وزير الشباب والرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

3 جنيهات دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن بمصر

المرتبات

بشرى للمصريين قبل عيد الأضحى | زيادة في المرتبات بحد أدنى 8100 جنيه .. وهذا موعد التطبيق

سعر الذهب الان مصر

أسعار الذهب الآن .. عيار 21 فاق التوقعات

ايهاب الخطيب

إيهاب الخطيب يزف خبرا سارا لجماهير الأهلي

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأه في أسعار الدواجن بالأسواق

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

إيرينا يسرى وياسر جلال

حياتى فى خطر | استغاثة عاجلة لـ ملكة جمال مصر لسبب صادم

هشام بدوي

تحول تاريخي في التأمينات.. رئيس النواب: نظام جديد ينهي فوضى 40 عامًا

ترشيحاتنا

محمد رمضان

تفاصيل تأسيس محمد رمضان جمعية MR1 الخيرية

مهرجان Master Scene

تفاصيل مهرجان Master Scene للعروض المسرحية

ايتن عامر

بفستان أسود .. آيتن عامر تستعرض جمالها عبر إنستجرام

بالصور

بعد تفشيه على متن السفينة .. أعراض فيروس هانتا وطرق الانتقال ووسائل الوقاية

فيروس هانتا
فيروس هانتا
فيروس هانتا

جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار بإطلالة روحانية وتتصدر التريند العالمي

إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026
إطلالة مميزة لجورجينا في حفل ميت غالا 2026

حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بشوارع الزقازيق ومنيا القمح | صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

وكيل صحة الشرقية وعميد طب الزقازيق يناقشان التوسع في خدمات تنظيم الأسرة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إيران تقترح وواشنطن ترفض.. ماذا بعد؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: التواجد العسكري الأمريكي في دول الخليج العربي من أجل النفط … أمر واقع لا اختيار !

المزيد