هشام نصر : تبقى لقاء واحد على حلم تتويج الزمالك بالدوري

أكد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، أهمية الفوز الذي حققه الفريق أمام سموحة، مشددًا على أن حصد الثلاث نقاط كان هدفًا رئيسيًا لمواصلة تصدر جدول الدوري المصري والاقتراب خطوة جديدة من التتويج باللقب.

ووجه نائب رئيس الزمالك خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور نقلها الإعلامي خالد الغندور الشكر إلى جماهير القلعة البيضاء على دعمها المستمر للفريق خلال الفترة الأخيرة، كما أثنى على الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على إنهاء الموسم بشكل قوي.

حلم التتويج

وأضاف هشام نصر أن الزمالك بات على بعد مباراة واحدة فقط من تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري، حيث ينتظر الفريق مواجهة حاسمة أمام سيراميكا في الجولة المقبلة.

كما أشار إلى أن بعثة الزمالك ستتوجه غدًا إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، معربًا عن أمله في أن ينجح الفريق في إنهاء الموسم بحصد لقبي الدوري والكونفدرالية.