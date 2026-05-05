أشرف قاسم: معتمد جمال راجل بركة .. وعبدالله السعيد أكثر لاعب مؤثر في الزمالك

أكد أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، أن سباق التتويج بلقب الدوري المصري هذا الموسم يُعد من أكثر المواسم غموضًا وإثارة، في ظل عدم وضوح هوية البطل حتى الآن.

وقال قاسم، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: “دي أول مرة لحد دلوقتي منعرفش مين بطل الدوري، والزمالك هو اللي ضيّع فرصة التتويج بعد الخسارة من الأهلي والتعادل مع إنبي”.

وأضاف أن المدير الفني معتمد جمال لعب دورًا كبيرًا في تصحيح مسار الفريق، قائلًا: “الجمهور والمدرب صحّوا الفرقة، وأنا مسمي معتمد (الراجل البركة)، لأنه اشتغل في ظروف صعبة جدًا، خصوصًا مع الأزمات المالية، وتعب مع اللاعبين عشان يوصلهم لمرحلة إنهم يحترموا الجمهور”.

وتابع: “لازم يكون في حلول للأندية الجماهيرية، والوضوح في الأمور المادية مهم جدًا. معتمد لما مسك الفريق قال للاعبين: الفلوس هتاخدوها، وده خلق حالة من الاستقرار”.

عبدالله السعيد مؤثر مع الزمالك

وأشاد قاسم بعدد من اللاعبين، مؤكدًا أن “عبد الله السعيد هو أكتر لاعب مؤثر في الملعب حاليًا، وبيزيرا قدّم أداءً مميزًا وكان له دور كبير في صناعة الأهداف”.

وأشار إلى أهمية دعم الجماهير، قائلًا: “الجمهور عنصر أساسي، رغم خسارة اللاعبين 3 مباريات من الأهلي، لكنه لسه بيدعم الفريق وده مهم جدًا”.

وعن المنافسين، أوضح أن سيراميكا كليوباترا فريق منظم ويلعب لنفسه، وأصبح من الفرق القوية في الدوري بعد بيراميدز، كما أن سموحة قدّم أفضل مبارياته هذا الموسم مؤخرًا.

واختتم قاسم تصريحاته برسالة فنية، قائلًا: “لازم الجهاز الفني يتفرج كويس على آخر مباراة لسيراميكا، خصوصًا المهاجمين اللي بيعرفوا يستغلوا أخطاء المدافعين. للأسف مفيش مساحة للتعديل دلوقتي، قدامنا الفوز أو التعادل فقط، وفي نفس الوقت الأهلي محتاج يكسب، والزمالك يخسر، وبيراميدز يتعادل عشان تتحدد الأمور”.