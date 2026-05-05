أول تعليق من معتمد جمال بعد فوز الزمالك على سموحة

قال معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك إن مباراة سموحة اليوم في مسابقة الدوري كانت صعبة، خاصة وأن الفريق خسر المباراة السابقة، وأتمنى أن تخوض كل الفرق في مجموعة تحديد بطل الدوري بنفس الروح ونفس العزيمة في كل المباريات.



وتابع المدير الفني في المؤتمر الصحفي :" حتى الآن لم نحقق أي شيء، وسنغلق صفحة الدوري مؤقتًا من أجل التركيز في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.



وأضاف معتمد جمال :" ظروف الزمالك صعبة، خاصة وأن الفريق لا يحصل على راحة وسنسافر غدًا إلى الجزائر لخوض مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية".



وتابع: " أشكر الجماهير على الدعم المستمر في كل المباريات، ولم أر جماهير مثل الزمالك لأنهم يشعرون بتعب الجهاز الفني واللاعبين ويقفون خلفنا".

وواصل:" هتاف الجماهير لحسام عبد المجيد ليس جديدًا عليهم، وهم يقدرون جهد وتعب اللاعب، وأحيانًا قد لا يكون في يومه ولا يحافله التوفيق، وأشكر اللاعبين على الأداء الرجولي والخروج من الحالة النفسية التي كانوا فيها عقب المباراة السابقة".



وأضاف :" لاأعلم تفاصيل إصابة بيزيرا ومحمد السيد، ولا يوجد لدينا وقت لإجراء أشعة بسبب سفر الفريق بعد ساعات إلى الجزائر".

واختتم:" ناصر منسي أدى المطلوب منه في الشوط الأول وكنا نحتاج لتنشيط الهجوم في الشوط الثاني، والدوافع موجودة لدى اللاعبين، وأشكر نجوم الزمالك القدامى على مساندة الفريق، ويتبقى خطوة واحدة لتحقيق الهدف ولكننا سنركز بداية من الغد في الكونفدرالية".



نتيجة مباراة الزمالك وسموحة

وفاز فريق الزمالك على سموحة بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 53 نقطة ينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين توقف رصيد سموحة عند 31 نقطة يحتل المركز السابع.