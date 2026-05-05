غيابات مؤثرة لفريق سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك

يعاني فريق سيراميكا كليوباترا من غيابات مؤثرة قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، في ظل نقص عدد من العناصر الأساسية داخل الفريق.

ويغيب المدير الفني علي ماهر بعد تعرضه للطرد في مباراة بيراميدز الأخيرة، ما يمثل غيابًا فنيًا مهمًا عن قيادة الفريق من المنطقة الفنية خلال اللقاء.

كما يفتقد الفريق خدمات كل من محمد عبدالله وفخري لاكاي، بسبب الإيقاف لحصولهما على 3 إنذارات، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة أمام الزمالك في المواجهة المقبلة.

وحسم التعادل الايجابي مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد هئية قناة السويس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 30، انطلاقة عن طريق أيمن سعد موكا على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد رضا بتسديدة أرضية سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأدرك بيراميدز هدف التعادل في الدقيقة 36، تمريرة طولية من وسط الملعب إلى داخل منطقة الجزاء تمكن فيستون مايلي من ترويضها بشكل جيد ثم هيأ الكرة لزميله ناصر ماهر الذي أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وبهذه النتيجة يحافظ بيراميدز علي وصافة الدوري برصيد 51 نقطة، وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا الي النقطة 44 محتلا المركز الرابع.



