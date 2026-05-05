شادي عيسى يثير الجدل بشأن فوز الزمالك على سموحة.. فماذا قال

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في القاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسا الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز.

و علق الإعلامي شادي عيسي عبر فيسبوك كاتبا: فوز صعب وبشق الأنفس للزمالك علي سموحه لكن ما معني خروج حارس سموحه من مرماه ليشارك ف ضربة ركنيه لفريقه الذي ان تعادل لن يستفيد شيء …المشهد ده افتكروه كويس قوي والزمالك بيلعب مع اديله عيوني ومشهد الحارس يقول أمور كتيرة ليس هذا وقتها.

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من إستقبال اي اهداف

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ضغط هجومي من لاعبي الزمالك من أحل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء عن طريق خوان بيزيرا ليسدد الدباغ داخل الشباك

بهذه النتيجة يتربع الزمالك على عرض الدوري المصري برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري لينتظر نقطة واحدة لحسم اللقب بصفة رسمية