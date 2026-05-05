نقطة واحدة تفصل الزمالك عن التتويج بالدوري بعد الفوز على سموحة بهدف الدباغ

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في القاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسا الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز

وشهدت الدقيقة 9 فرصة خطيرة لفريق سموحة عن طريق صامويل أمادي

وظهر التحفظ الدفاعي لكلا الفريقين خوفاً من إستقبال اي اهداف

وشهدت الدقائق الاخيرة من الشوط الاول ضغط هجومي من لاعبي الزمالك من أحل إحراز هدف التقدم دون تشكيل خطورة حقيقية.

اقراء ايضا.. بن شرقي يحرز هدف الأهلي الثالث في مرمي إنبي



ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف الزمالك في الدقيقة 61 بعد كرة عرضية إلي داخل منطقة الجزاء عن طريق خوان بيزيرا ليسدد الدباغ داخل الشباك

بهذه النتيجة يتربع الزمالك على عرض الدوري المصري برصيد 53 نقطة بجدول ترتيب الدوري المصري لينتظر نقطة واحدة لحسم اللقب بصفة رسمية

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط: أحمد فتوح – محمد شحاتة -عبد الله السعيد.

خط الهجوم : آدم كايد – ناصر منسي – عدي الدباغ.

بينما خاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع : هشام حافظ – محمددبش – محمد مصطفى ميدو – عبد الرحمن عامر.

خط الوسط : عمرو السيسي – أحمد فوزي - خالد الغندور – سمير فكري.

خط الهجوم : حسام أشرف – صامويل أمادي.