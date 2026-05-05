الجميع ينتظر محالفة الحظ.. دوري بدون معالم.. سيناريوهات جولة الحسم في الجولة الأخيرة تجمع أمنيات قطبي الكرة

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق الفوز على سموحة بهدف نظيف دون رد في القاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسا الجولة السادسة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري الممتاز

وحسم التعادل الايجابي مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد هئية قناة السويس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على إنبي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وقبل الجولة الأخيرة المرتقبة من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم نستعرض إليكم حالات تتويج ثلاثي القمة بالدوري :

- نادي الزمالك :

الفوز أو التعادل مع سيراميكا كليوباترا بغض النظر عن النتائج الأخرى / الخسارة من سيراميكا كليوباترا مع عدم فوز بيراميدز أمام سموحة وعدم فوز الأهلى ضد المصري.

- نادي بيراميدز :

- الفوز على نادي سموحة بأي نتيجة مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا.

- النادي الأهلي :

- الفوز على المصري مع خسارة الزمالك من سيراميكا كليوباترا وعدم فوز بيراميدز ضد سموحة.