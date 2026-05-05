بعد الفوز على إنبي .. ماذا يحتاج الأهلي للتتويج بلقب الدوري

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على إنبي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

صراع القمة في الدوري المصري

تشهد بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026 منافسة قوية بين ثلاثي القمة: الزمالك، بيراميدز، والأهلي، حيث اشتد الصراع على اللقب حتى الجولات الأخيرة من المسابقة.

ترتيب جدول الدوري قبل الجولة الأخيرة

الزمالك: 53 نقطة (المركز الأول)

بيراميدز: 51 نقطة (المركز الثاني)

الأهلي: 50 نقطة (المركز الثالث)

وبهذا الفوز، أبقى الأهلي على آماله قائمة في المنافسة على لقب الدوري والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

فرص الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري

يحتاج النادي الأهلي لتحقيق ما يلي للتتويج بالبطولة:

الفوز على المصري في الجولة الأخيرة

خسارة الزمالك في مباراته الأخيرة

تعثر بيراميدز (تعادل أو خسارة)

فرص الأهلي في التأهل إلى دوري أبطال إفريقيا

يمكن للأهلي ضمان التأهل في حال:

الفوز على المصري في الجولة الأخيرة.

تعادل أو خسارة بيراميدز أمام سموحة في المباراة الختامية.

يبقى الحسم مؤجلًا حتى الجولة الأخيرة، في ظل اشتعال المنافسة بين الثلاثي على لقب الدوري والمقاعد الإفريقية، وسط ترقب جماهيري كبير لنتائج الحسم.