بهدفي كينج وسافيتش .. تعادل مثير في الشوط الأول بين الهلال والخليج بالدوري السعودي

انتهى الشوط الأول من المواجهة المرتقبة بين الهلال والخليج بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء المقام ضمن منافسات الدوري السعودي، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية منذ الدقائق الأولى.

بداية نارية وتقدم خليجي مبكر

دخل فريق الخليج اللقاء بجرأة هجومية واضحة، ونجح في مباغتة أصحاب الأرض مبكرًا، بعدما تمكن المهاجم النرويجي جوشوا كينج من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 11، مستغلًا حالة عدم التركيز في دفاع الهلال، ليضع فريقه في المقدمة ويشعل أجواء المباراة مبكرًا.

الهدف منح الخليج دفعة معنوية كبيرة، حيث واصل الفريق محاولاته الهجومية معتمدًا على السرعات في التحول من الدفاع للهجوم، في ظل تراجع نسبي من جانب الهلال خلال الدقائق الأولى.

الهلال يعود ويفرض سيطرته

بعد الهدف، بدأ الهلال في استعادة توازنه تدريجيًا، وفرض سيطرته على مجريات اللعب من خلال الاستحواذ والضغط المتقدم، مع تنوع الحلول الهجومية عبر الأطراف والعمق.

وجاءت مكافأة الضغط الهلالي في الدقيقة 34، عندما نجح الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في تسجيل هدف التعادل، بعد هجمة منظمة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وشهدت الدقائق المتبقية من الشوط الأول صراعًا تكتيكيًا بين الفريقين، حيث حاول الهلال تسجيل هدف التقدم مستفيدًا من تفوقه في وسط الملعب، بينما اعتمد الخليج على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

ورغم المحاولات المتبادلة، لم تتغير النتيجة، لينتهي الشوط الأول بتعادل يعكس قوة المواجهة وتكافؤ الفرص بين الفريقين.

يدخل الفريقان الشوط الثاني بطموحات مختلفة، حيث يسعى الهلال لتحقيق الفوز لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يطمح الخليج في الخروج بنتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن تشهد الدقائق المقبلة مزيدًا من الإثارة، في ظل رغبة كل فريق في حسم النقاط الثلاث في واحدة من أقوى مباريات الجولة.