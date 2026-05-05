صراع مشتعل على قمة روشن.. موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى مواجهة مرتقبة تجمع بين الهلال والخليج، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ28 من منافسات دوري روشن السعودي، والذي يحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على اللقب هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والخليج

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية.

يدخل الهلال المباراة بشعار الفوز فقط، حيث يسعى لتقليص الفارق مع المتصدر النصر، وإحياء آماله في التتويج باللقب قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين في ديربي حاسم خلال الأيام المقبلة.

ويمتلك الهلال 74 نقطة، ويأمل في الوصول إلى 77 نقطة حال الفوز، ليشعل الصراع على القمة في الأمتار الأخيرة من عمر المسابقة.

الخليج يبحث عن المفاجأة

على الجانب الآخر، يدخل الخليج اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 37 نقطة، ويسعى للتقدم في جدول الترتيب واستغلال أي فرصة للتقدم نحو مراكز أفضل.

وتعوّل جماهير الهلال على كتيبة النجوم بقيادة سالم الدوسري، إلى جانب الأسماء البارزة التي تمتلك خبرات كبيرة في حسم المواجهات الكبرى، في مباراة تُعد بمثابة اختبار حقيقي قبل ديربي اللقب المنتظر أمام النصر.

وتحمل المواجهة أهمية مضاعفة، ليس فقط بسبب النقاط الثلاث، ولكن لأنها قد تحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري في الجولات الحاسمة المقبلة.